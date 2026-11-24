Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tham dự chương trình

Dự chương trình có: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy.

Với chủ đề "Lào Cai - Sắc màu hội tụ", chương trình khắc họa vùng đất biên cương Tây Bắc với chiều sâu văn hóa, lịch sử và bản sắc đa dạng của cộng đồng các dân tộc. Từ những làn điệu dân ca, điệu múa, phong tục truyền thống đến nhịp sống hôm nay, các giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ, tạo nên một Lào Cai giàu bản sắc, tràn đầy sức sống và khát vọng vươn lên.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy tham dự chương trình

Chương trình được dàn dựng thành 3 chương “Tinh hoa văn hóa”, “Sắc màu di sản” và “Khát vọng Việt Nam”. Xuyên suốt chương trình là hành trình kết nối những sắc màu văn hóa, từ vẻ đẹp đời sống vùng cao, chiều sâu di sản truyền thống đến niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển trong thời đại mới.

Thông qua hoạt động nghệ thuật và giao lưu văn hóa, chương trình góp phần tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản; đồng thời củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Chương trình nghệ thuật “Lào Cai - Sắc màu hội tụ”

Mở đầu là hoạt cảnh “Hương sắc vùng cao” cùng ca khúc “Lào Cai Tây Bắc vào hội Xuân”, tái hiện bức tranh miền non cao rực rỡ sắc màu, nơi tiếng khèn, tiếng đàn tính, sắc hoa và thổ cẩm hòa quyện, tạo nên không khí hội xuân tưng bừng. Qua đó, khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, con người và sức sống văn hóa của vùng đất biên cương Tây Bắc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các nghệ sĩ tham gia múa vòng xòe đoàn kết

Với “Tinh hoa văn hóa”, các tiết mục “Gấm hoa Việt Nam”, “Chiếc khăn Piêu”, “Việt Nam tinh hoa” đưa khán giả đến với những giá trị văn hóa đặc sắc của các vùng miền, khẳng định văn hóa là mạch nguồn bồi đắp cốt cách, tâm hồn và bản lĩnh con người Việt Nam. Đặc biệt, tiết mục “Chiếc khăn Piêu” với sự kết hợp giữa đàn bầu, violin và múa gợi lên vẻ đẹp duyên dáng, tinh tế của văn hóa Thái, cùng những nét đặc trưng trong trang phục và nghệ thuật múa truyền thống.