Sáng 24/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình diễu hành bằng xe đạp chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam.

Đoàn xuất phát lúc 7 giờ sáng và di chuyển theo lộ trình: Ngọ Môn - đường Lê Huân - đường Ông Ích Khiêm - Cửa Nhà Đồ - đường Lê Duẩn - cầu Nguyễn Hoàng - đường Bùi Thị Xuân - đường Lê Lợi - cầu Phú Xuân- Cửa Ngăn - Ngọ Môn.

Chương trình bố trí 200 xe đạp GCOO để phục vụ đoàn diễu hành và khuyến khích người tham gia đạp xe mặc áo dài truyền thống.

Chương trình “Diễu hành bằng xe đạp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam” tại thành phố Huế nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời góp phần lan tỏa tình yêu di sản. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Đoàn diễu hành đi qua các tuyến đường trung tâm thành phố, kết nối những không gian di sản và cảnh quan đặc trưng của Huế. Hoạt động nhằm lan tỏa tình yêu văn hóa, nâng cao nhận thức cộng đồng về gìn giữ, phát huy giá trị di sản, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế - Đô thị Di sản, Thành phố Festival thân thiện, năng động và giàu bản sắc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhận định đây là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh bản sắc dân tộc, lan tỏa tình yêu di sản và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ văn hóa trong cộng đồng.

Theo ông Trung, đối với Cố đô Huế, di sản chỉ thực sự sống động khi gắn với đời sống hôm nay và được người dân cùng gìn giữ. Hình ảnh người tham gia mặc áo dài truyền thống, đạp xe qua các tuyến phố và những cây cầu của Huế góp phần giới thiệu một thành phố thân thiện, mến khách. Chương trình cũng khuyến khích người dân đạp xe để rèn luyện sức khỏe và bảo vệ môi trường.

Thời gian tới, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kỳ vọng mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ trở thành một đại sứ văn hóa, góp phần xây dựng Huế ngày càng xứng tầm là đô thị di sản, văn hóa, sinh thái đặc trưng của cả nước.

Việc lựa chọn xe đạp làm phương tiện diễu hành không chỉ mang ý nghĩa hưởng ứng xu hướng giao thông xanh thân thiện với môi trường, khuyến khích rèn luyện sức khỏe và lối sống tích cực, mà còn góp phần truyền tải thông điệp về sự hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển đô thị bền vững.

Ngày 24 tháng 11 hằng năm chính thức được Quốc hội thông qua là Ngày Văn hóa Việt Nam, và người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

Hà Anh