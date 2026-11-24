Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam của Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các đơn vị quản lý di tích đã chính thức thông báo miễn phí 100% vé vào cửa trong ngày 24/11/2026 tại nhiều điểm đến trọng điểm.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám miễn phí vé tham quan ban ngày trong dịp 24/11.↵

Cụ thể, tại khu vực nội đô, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám áp dụng miễn phí vé tham quan ban ngày đối với tất cả du khách trong nước và quốc tế. Di tích Nhà tù Hỏa Lò cũng mở cửa tự do trong khung giờ từ 8h00 đến 17h00. Bên cạnh đó, Bảo tàng Hà Nội tiếp tục duy trì chính sách mở cửa miễn phí đón khách tham quan các không gian trưng bày hiện vật lịch sử.

Tại khu vực quận Hoàn Kiếm, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội thực hiện miễn phí vé tham quan tại 6 điểm di tích tiêu biểu gồm: Đền Ngọc Sơn, Đền Bạch Mã (số 76 Hàng Buồm), Đình Kim Ngân (số 42-44 Hàng Bạc), Ngôi nhà Di sản (số 87 Mã Mây), Đền Quan Đế (số 28 Hàng Buồm) và Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ).

Theo thông báo từ các ban quản lý di tích, chính sách miễn phí chỉ áp dụng đối với vé vào cửa tham quan tiêu chuẩn. Các dịch vụ đi kèm như thuyết minh tự động, xe điện hoặc các chương trình trải nghiệm ban đêm vẫn thực hiện thu phí theo quy định hiện hành.

Song song với việc mở cửa miễn phí, trong ngày 24/11, các đơn vị quản lý cũng tổ chức một số hoạt động trưng bày chuyên đề và biểu diễn nghệ thuật truyền thống như viết thư pháp, in mộc bản tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay trình diễn ca trù, hát xẩm tại Đình Kim Ngân và Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội nhằm giới thiệu các giá trị di sản tới công chúng.