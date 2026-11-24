Một ngày nghỉ để mỗi người có thêm thời gian hướng về những giá trị văn hóa dân tộc, thưởng thức, trải nghiệm, sáng tạo và làm giàu đời sống tinh thần. Nhưng có lẽ, ý nghĩa sâu xa hơn của ngày này không chỉ nằm ở một ngày được nghỉ, mà ở thông điệp được gửi gắm: Văn hóa phải thực sự trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, trong lao động, trong phát triển và trong tương lai của đất nước.

Cách ngày này tròn 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tổ chức ở Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu một luận điểm có giá trị vượt thời gian: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Đó không chỉ là một lời khẳng định về vị trí của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng, mà còn là một tư tưởng lớn về con đường phát triển của dân tộc. Bởi một đất nước có thể giàu lên nhờ tài nguyên, lớn mạnh nhờ công nghiệp, tiến xa nhờ khoa học và công nghệ, nhưng để phát triển bền vững, để con người sống nhân văn, có phẩm giá và có khát vọng vươn lên, nhất thiết phải có văn hóa dẫn đường.

Trong chặng đầu của Kỷ nguyên mới, việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa như một dấu mốc khẳng định vị thế của văn hóa trong đời sống quốc gia. Văn hóa không đứng bên lề kinh tế, không phải là “phông bạt”, “ca múa nhạc”, sau khi đã hoàn thành những mục tiêu vật chất. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, là nguồn lực và động lực phát triển. Đầu tư cho văn hóa cũng chính là đầu tư cho con người, cho chất lượng nguồn nhân lực, cho sức sáng tạo và năng lực cạnh tranh của đất nước.

Người lao động và gia đình tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao gắn kết

Điều đáng quý là Ngày Văn hóa Việt Nam hướng tới một mục tiêu rất cụ thể, người dân không chỉ nghe nói mà phải được thụ hưởng văn hóa. Văn hóa phải đến với mọi người, ở mọi vùng miền, mọi tầng lớp, chứ không chỉ tập trung trong những thiết chế lớn hay những sự kiện được tổ chức công phu. Đó có thể là một buổi biểu diễn nghệ thuật, một chuyến tham quan bảo tàng, một cuộc gặp gỡ với nghệ nhân, một lần trở về với làn điệu dân ca quê hương, hay đơn giản là những giờ phút gia đình sum họp, mẹ kể cho con nghe câu chuyện ngụ ngôn bên bếp lửa ngày xuân.

Nhưng sẽ là thiếu sót nếu chỉ nhìn văn hóa qua những hoạt động có sân khấu, có khán giả, có tiếng nhạc và ánh đèn. Bởi văn hóa còn hiện diện trong những điều bình dị nhất, đôi khi nhỏ đến mức chúng ta không để ý. Đó là nếp làm việc đúng giờ, tinh thần trách nhiệm, thái độ trung thực trong công việc; là lời nói nhã nhặn, sự tôn trọng người khác, ý thức giữ gìn nơi công cộng; là việc không xả rác, không lãng phí điện, nước, nguyên liệu; là sự tận tâm với một sản phẩm, sự cẩn trọng trong một thao tác kỹ thuật, sự sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn. Một cơ quan sạch đẹp, một nhà máy an toàn, một môi trường làm việc không có sự phân biệt, áp đặt hay vô cảm cũng là những không gian văn hóa.

Với người Dầu khí, những điều ấy càng có ý nghĩa thiết thực. Trên giàn khoan giữa biển khơi, văn hóa trước hết là kỷ luật lao động, là tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn, là sự phối hợp chính xác giữa các vị trí công tác. Một thao tác tưởng như rất nhỏ nhưng thiếu cẩn trọng có thể gây ra hậu quả lớn. Một lời nhắc nhở đúng lúc có thể ngăn ngừa một sự cố. Một người đồng nghiệp biết quan tâm đến sức khỏe, tâm trạng và sự an toàn của người bên cạnh có thể giúp cả tập thể vượt qua những ca làm việc căng thẳng. Ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, văn hóa không phải một khái niệm trừu tượng. Văn hóa có khi được đo bằng chính ý thức bảo vệ tính mạng của mình và đồng đội.

Ngành Dầu khí Việt Nam rất tự hào về một truyền thống được bồi đắp qua 65 năm xây dựng và trưởng thành. Bốn giá trị cốt lõi “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” đã khái quát những phẩm chất làm nên bản sắc văn hóa “người đi tìm lửa”. Khát vọng để không cam chịu giới hạn, luôn tìm kiếm những chân trời mới. Trí tuệ để biến khó khăn thành cơ hội, biến tiềm năng thành giá trị. Chuyên nghiệp để mỗi công việc được thực hiện bằng kiến thức, kỷ luật, trách nhiệm và những chuẩn mực cao nhất. Nghĩa tình để con người không bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển, để tình đồng nghiệp, tình đồng đội và sự gắn bó với cộng đồng trở thành sức mạnh tinh thần của cả tập thể.

Ngành Dầu khí Việt Nam tự hào về một truyền thống được bồi đắp qua 65 năm xây dựng và trưởng thành. Bốn giá trị cốt lõi “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” đã khái quát những phẩm chất làm nên bản sắc văn hóa “người đi tìm lửa”.

PETROVIETNAM đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với định hướng chuyển từ khai thác tài nguyên sang kiến tạo năng lượng - công nghiệp - tri thức. Không gian phát triển đã rộng hơn, nhiệm vụ cũng phức tạp hơn. Bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển các nguồn năng lượng mới, làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu đòi hỏi người Dầu khí phải có tư duy mới, trình độ mới và phong cách làm việc mới.

Trong bối cảnh ấy, văn hóa chính là một trong những nền tảng để PETROVIETNAM chuyển mình. Khoa học và công nghệ có thể cung cấp những công cụ ngày càng hiện đại, nhưng chính văn hóa quyết định con người sử dụng những công cụ ấy như thế nào, với trách nhiệm và mục tiêu gì. Chuyển đổi số không chỉ là đưa thêm phần mềm vào công việc, mà còn là thay đổi tư duy quản trị, đề cao tính minh bạch, chia sẻ dữ liệu, phối hợp thông suốt và dám đổi mới. Trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, dữ liệu lớn hay những công nghệ năng lượng mới chỉ phát huy hết giá trị khi được đặt trong một môi trường khuyến khích sáng tạo, tôn trọng tri thức, đề cao đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Vui đón Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, mỗi người Dầu khí có thể bắt đầu bằng những việc rất gần gũi: làm tốt hơn công việc của mình, tuân thủ nghiêm quy định an toàn, tiết kiệm tài nguyên, giữ gìn môi trường, ứng xử văn minh, tôn trọng đồng nghiệp, tích cực học tập và chia sẻ tri thức. Các đơn vị có thể làm phong phú hơn đời sống tinh thần bằng những hoạt động văn nghệ, thể thao, đọc sách, tham quan di sản, tìm hiểu lịch sử ngành; quan tâm hơn đến đời sống gia đình người lao động, nhất là những người đang làm việc dài ngày trên các công trình xa đất liền.

Vui đón Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, vui không chỉ vì có thêm một ngày nghỉ ý nghĩa, mà còn vì có thêm một dịp để mỗi chúng ta nhìn lại những giá trị đang làm nên sức mạnh của mình. Để từ mỗi giàn khoan giữa trùng khơi, mỗi nhà máy trên đất liền, mỗi công trường, phòng nghiên cứu và văn phòng làm việc, ngọn lửa văn hóa tiếp tục được thắp sáng bằng trí tuệ, kỷ luật, sáng tạo và nghĩa tình. Khi ấy, văn hóa không chỉ soi đường, mà còn tiếp thêm sức mạnh để người Dầu khí vững vàng đi tới, góp phần kiến tạo một PETROVIETNAM phát triển bền vững, một nền năng lượng hiện đại và một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh.