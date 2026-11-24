Chương trình nghệ thuật trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể và giới thiệu các tác phẩm mới sáng tác về Đà Lạt – Lâm Đồng

Đưa di sản truyền thống đến gần hơn với công chúng

Tối 23.11, tại Nhà hát Đà Lạt Opera House (phường Xuân Hương – Đà Lạt), Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình nghệ thuật trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể và giới thiệu các tác phẩm mới sáng tác về Đà Lạt – Lâm Đồng.

Đây là hoạt động nhằm chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11). Đồng thời, mang đến không gian giao lưu nghệ thuật đa sắc màu cũng như mở ra hướng kết nối giữa bảo tồn di sản với sáng tạo đương đại, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa và quảng bá hình ảnh vùng đất cao nguyên.

Hoạt động được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam

Chương trình được xây dựng với hai mạch nội dung xuyên suốt, gồm trình diễn các tiết mục âm nhạc kết hợp giữa chất liệu dân gian và âm nhạc bác học, giữa truyền thống và hiện đại; đồng thời giới thiệu các tác phẩm mới viết về Đà Lạt – Lâm Đồng do các nhạc sĩ Trung ương và địa phương sáng tác.

Mở đầu chương trình, khán giả được thưởng thức tiết mục tứ tấu đàn dây “Carmen & Chiếc khăn Piêu” do Hoa Dã Quỳ Band biểu diễn. Bằng phong cách Crossover, kết hợp âm nhạc cổ điển với những chất liệu âm nhạc khác nhau, bốn nữ nghệ sĩ đã mang đến sự giao thoa thú vị giữa âm nhạc phương Tây và âm hưởng dân gian Việt Nam.

Nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ truyền thống Tây Nguyên

Tiếp nối là tiết mục độc tấu đàn đá với phần âm nhạc của nhạc sĩ Quốc Vinh, do nghệ sĩ Roda NaiVi cùng ban nhạc trình diễn. Những thanh âm mộc mạc, vang vọng từ nhạc cụ truyền thống đặc trưng của không gian văn hóa Tây Nguyên đã tạo nên dấu ấn riêng, gợi nhắc về đời sống tinh thần phong phú của cộng đồng các dân tộc bản địa.

Không khí chương trình trở nên sôi động hơn với tiết mục “Vui buôn làng”, qua phần biểu diễn của nghệ sĩ Đoát Dagout cùng các em học sinh nội trú trong phần trình diễn xoang. Những nhịp điệu rộn ràng, động tác múa cộng đồng giàu sức sống đã tái hiện phần nào không khí sinh hoạt văn hóa của buôn làng Tây Nguyên, đồng thời cho thấy vai trò của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối những giá trị truyền thống.

Tiết mục "Vui buôn làng" tái hiện không khí sinh hoạt văn hóa của buôn làng Tây Nguyên

Thông qua các tiết mục, chương trình đã giới thiệu những sắc thái văn hóa đặc trưng của vùng đất Lâm Đồng, từ âm vang cồng chiêng, tiếng đàn đá đến những điệu múa dân gian. Đây cũng là cách đưa di sản ra khỏi không gian lưu giữ truyền thống, tiếp tục hiện diện trong đời sống nghệ thuật hôm nay bằng những hình thức thể hiện gần gũi với công chúng.

Những góc nhìn mới

Điểm nhấn của chương trình là phần giới thiệu 8 tác phẩm âm nhạc mới viết về Đà Lạt – Lâm Đồng. Mỗi sáng tác là một góc nhìn, một cách cảm nhận riêng của người nghệ sĩ về thiên nhiên, con người, văn hóa và những giá trị đặc trưng của vùng đất cao nguyên.

Nhiều ca khúc mới viết về Đà Lạt - Lâm Đồng được giới thiệu tại chương trình

Từ cảm hứng về Langbiang – ngọn núi gắn với không gian văn hóa, cảnh quan và những câu chuyện của vùng đất cao nguyên. Nơi đây không chỉ là điểm hẹn của du khách mà còn là nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều văn nghệ sĩ. Nhạc sĩ Y Phon mang đến ca khúc “Mơn man Langbiang” với những cảm nhận qua những rung động gần gũi, qua vẻ đẹp của thiên nhiên và tình cảm dành cho vùng đất đại ngàn.

Nhạc sĩ người Tây nguyên Y Phon ra mắt ca khúc “Mơn man Langbiang”

Trong khi đó, tác phẩm “Bình minh đại ngàn” của NSND Quang Vinh lại gợi lên sức sống mới của núi rừng Tây Nguyên qua những thanh âm giàu cảm xúc. Tác phẩm gợi tả mỗi buổi bình minh trên cao nguyên là một khoảnh khắc thiên nhiên mở ra sức sống mới. Ánh sáng trên những triền núi, những cánh rừng và nhịp sống đang chuyển động của buôn làng tạo nên một bức tranh giàu sức gợi.

Nếu Langbiang trong những câu chuyện văn hóa là biểu tượng của núi rừng và tình yêu, thì trong âm nhạc, nơi đây còn là miền cảm xúc để người nghệ sĩ gửi gắm những rung động về con người, cảnh sắc và tình đất. Với tác phẩm “Tình ca Langbiang”, nhạc sĩ Minh Thu lựa chọn một góc nhìn giàu cảm xúc về vùng đất cao nguyên.

Cũng lấy Langbiang làm nguồn cảm hứng, nhạc sĩ Minh Thu giới thiệu “Tình ca Langbiang”. Còn nhạc sĩ Quốc Vinh tiếp tục khai thác chất liệu văn hóa đại ngàn trong ca khúc “Trai rừng xanh”.

Ca sĩ Khánh Linh trình bày ca khúc "Đà Lạt yêu ơi", một sáng tác mới của nhạc sĩ Giáng Son

Ở một sắc thái khác, nhạc sĩ Giáng Son gửi gắm tình cảm dành cho phố núi qua ca khúc “Đà Lạt yêu ơi”, do ca sĩ Khánh Linh trình bày. Tác phẩm đưa người nghe đến với những rung cảm về thành phố sương mù, nơi mỗi con dốc, mùa hoa hay những ký ức gắn bó với vùng đất đều có thể trở thành chất liệu sáng tạo nghệ thuật.

Vẻ đẹp thiên nhiên Đà Lạt tiếp tục được khắc họa qua “Tuyền Lâm em” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Không gian mặt hồ, rừng thông và những triền đồi yên bình được chuyển tải qua ngôn ngữ âm nhạc, tạo nên một góc nhìn giàu chất thơ về cảnh sắc phố núi.

Các nghệ sĩ trình bày ca khúc “Tuyền Lâm em” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn

Chương trình được tiếp nối với tác phẩm “Hoa xuân” của Nhạc sĩ Thanh Pháp mang đến những gợi mở về bức tranh mùa xuân với sắc hoa và những khởi đầu tươi mới. Trong bức tranh thiên nhiên Đà Lạt, mùa xuân luôn mang đến những sắc màu và cảm xúc rất riêng. Đó là mùa của những loài hoa khoe sắc, của sự tươi mới và những khởi đầu đầy hy vọng.

Khép lại hành trình âm nhạc là “Đà Lạt bản giao hưởng xanh” của nhạc sĩ Đức Trịnh. Tác phẩm gợi lên sự hòa quyện giữa thiên nhiên, con người, văn hóa và khát vọng phát triển xanh, hài hòa, bền vững của vùng đất Lâm Đồng.

Ca khúc “Đà Lạt bản giao hưởng xanh” của nhạc sĩ Đức Trịnh khép lại phần giới thiệu các ca khúc mới viết về Đà Lạt - Lâm Đồng

Phát biểu tại chương trình, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, bảo tồn di sản và khuyến khích sáng tạo nghệ thuật là hai nhiệm vụ có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ. Di sản tạo nên chiều sâu văn hóa của vùng đất, trong khi sáng tạo nghệ thuật góp phần đưa những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, đến gần hơn với công chúng và lan tỏa rộng rãi hơn.

các nghệ sĩ chụp hình lưu niệm cuối chương trình

Chương trình được tổ chức nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11, là dịp để nhìn lại những giá trị văn hóa đang được gìn giữ, thực hành trong cộng đồng, đồng thời giới thiệu những sáng tác mới về Đà Lạt - Lâm Đồng. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa trong việc kết nối di sản với sáng tạo, giữa truyền thống với đời sống nghệ thuật hôm nay…

"Tôi trân trọng sự đồng hành của các nhạc sĩ, nghệ sĩ và những người làm nghệ thuật đã dành tâm huyết cho vùng đất này. Việc sáng tác những tác phẩm mới về địa phương không chỉ là sự gửi gắm tình cảm của người nghệ sĩ, mà còn góp phần hình thành nguồn tác phẩm có giá trị, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân và quảng bá hình ảnh Lâm Đồng đến với công chúng”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ.