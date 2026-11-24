Sáng 24/11, tại Nhà hát Hồ Gươm (TP Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Chăm lo văn hóa là quy tụ lòng người

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu, kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất để nhìn lại chặng đường phát triển văn hóa Việt Nam trong gần một thế kỷ và tiếp nối tinh thần hội nghị cho hôm nay và mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Như Ý.

Nhắc về Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Người lấy hạnh phúc của Nhân dân làm nền tảng cho văn hóa mới, đề cao ý thức tự chủ, nhắc chúng ta học hỏi điều tốt đẹp của thế giới, sửa những thói xấu trong xã hội và chăm lo thế hệ trẻ. Theo Người, nước nhà độc lập thì người dân phải được tự do, học hành và làm chủ cuộc sống. Văn hóa mới phải góp phần bồi dưỡng phẩm chất người làm chủ, giúp mỗi người biết trọng lẽ phải, có ý chí vươn lên, sống nghĩa tình và có trách nhiệm với đồng bào, đất nước.

“Để giữ vững độc lập, dân tộc ta cần tri thức, lòng tin, ý thức làm chủ và bản lĩnh vượt qua thử thách. Đặt văn hóa trong công cuộc bảo vệ và kiến thiết quốc gia giữa muôn vàn khó khăn thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chăm lo văn hóa là quy tụ lòng người, biến tình yêu nước của mỗi người thành sức mạnh hành động thống nhất của cả dân tộc. Bài học ấy vẫn nguyên giá trị cho đến hôm nay”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu, nhấn mạnh, trong 80 năm qua, tinh thần Hội nghị năm 1946 đã gắn bó với từng chặng đường cách mạng của dân tộc.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta không ngừng phát triển nhận thức về văn hóa và con người, kiên trì xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

“Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, những chỉ đạo sâu sắc của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần khơi dậy quyết tâm chấn hưng, phát triển văn hóa. Văn hóa còn thì dân tộc trường tồn. Đó cũng là trách nhiệm của Đảng với nền tảng tinh thần và tương lai dân tộc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Như Ý.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi người Việt Nam có phẩm chất, tri thức và năng lực sáng tạo tương xứng. Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách học tập, giao tiếp, tiếp nhận và sáng tạo văn hóa. Giao lưu càng rộng mở, mỗi người càng cần hiểu văn hóa dân tộc để tiếp thu cái mới có chọn lọc.

Phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong phát triển văn hóa. Ứng xử thiếu văn hóa và sự xuống cấp đạo đức ở một bộ phận xã hội còn gây lo ngại. Điều kiện tiếp cận và thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, các nhóm dân cư còn chênh lệch...

“Khi văn hóa chưa được coi trọng đúng mức, việc chăm lo con người và bồi đắp những giá trị lâu dài cũng dễ bị hạn chế. Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026 của Quốc hội đã xác định chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa. Cả hệ thống chính trị có trách nhiệm đưa những quyết sách của Đảng về văn hóa vào cuộc sống, khơi dậy sức sáng tạo và chăm lo đời sống tinh thần của Nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu.

Giữ lời hứa với dân và tận tâm giải quyết công việc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung thực hiện 5 định hướng lớn.

Thứ nhất, phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thành quả phát triển đất nước phải thể hiện ở chất lượng cuộc sống, nhân cách con người và những quan hệ xã hội tốt đẹp. Văn hóa phải định hướng từ lựa chọn mục tiêu, ban hành quyết sách đến tổ chức thực hiện. Mỗi quyết sách cần tính đến tác động đối với con người, môi trường sống, di sản và lợi ích lâu dài của Nhân dân. Tăng trưởng kinh tế phải đi cùng tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau.

“Trước hết, cần xây dựng văn hóa trong Đảng và bộ máy nhà nước. Sự liêm chính, công tâm, tinh thần phụng sự Nhân dân phải thể hiện qua thực thi quyền lực, giữ lời hứa với dân và tận tâm giải quyết công việc. Cán bộ giữ cương vị càng cao, trách nhiệm nêu gương càng lớn. Trong kinh tế, phải coi trọng đạo đức kinh doanh, khuyến khích làm giàu chính đáng gắn với trách nhiệm đối với người lao động, cộng đồng và đất nước. Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và sự tôn trọng lẫn nhau cần được bồi đắp hằng ngày. Khi người dân tin tưởng, cùng gánh vác việc chung, chúng ta có thêm sức mạnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Như Ý.

Thứ hai, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, trao truyền và quyết định sức sống của văn hóa. Phải tôn trọng sáng kiến, tạo điều kiện để người dân phát huy tài năng, tham gia bàn bạc, tổ chức, giám sát hoạt động văn hóa cộng đồng. Quyền sáng tạo, tiếp cận, thụ hưởng văn hóa phải được bảo đảm bằng điều kiện cụ thể, nhất là đồng bào ở vùng khó khăn, công nhân, trẻ em và người yếu thế.

Phát triển văn hóa phải giúp mỗi người sống tốt đẹp hơn, làm chủ cuộc sống. Cần bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng nhân ái, tính trung thực, tự trọng và ý thức thượng tôn pháp luật, đồng thời phát triển trí tuệ, thể lực, năng lực thẩm mỹ và tư duy độc lập. Mỗi người cần được khích lệ học hỏi, hợp tác, sáng tạo, biết trân trọng lao động, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam cần thể hiện trong giáo dục và ứng xử hằng ngày. Gia đình, nhà trường, cộng đồng cùng nuôi dưỡng nhân cách, bảo vệ trẻ em và giúp người trẻ lựa chọn thông tin, ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng. Báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật cần mở mang tri thức, bồi đắp tâm hồn, hướng con người tới điều tốt đẹp.

Thứ ba, phải gìn giữ bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mỗi thế hệ có trách nhiệm gìn giữ những giá trị được trao truyền và đóng góp giá trị mới. Cần trân trọng tiếng Việt, tiếng nói, chữ viết của các dân tộc, giữ gìn giá trị gốc của di sản, bảo vệ môi trường sống và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Di sản có sức sống lâu bền khi cộng đồng còn hiểu, còn thực hành, còn thiết tha truyền lại cho con cháu và được hưởng lợi chính đáng từ công sức của mình.

Đất nước cần những tác phẩm có chiều sâu tư tưởng, giá trị nghệ thuật và sức lay động, phản ánh chân thực lịch sử, cuộc sống, khát vọng của Nhân dân. Phải tin tưởng, trân trọng người sáng tạo, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, bảo đảm tự do sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Tạo môi trường dân chủ, cởi mở để người sáng tạo tìm tòi, trao đổi, tranh luận nghề nghiệp có căn cứ, tôn trọng lẫn nhau.

“Tôi mong đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân gắn bó với Nhân dân, đấu tranh với cái xấu, cái ác; tiếp thu tinh hoa thế giới, làm giàu văn hóa Việt Nam. Những sáng tạo có giá trị sẽ là hành trang tinh thần cho các thế hệ mai sau”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Như Ý.

Hãy vun đắp thói quen tốt đẹp trong mỗi gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng

Thứ tư, cần nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý nâng cao năng lực sáng tạo, sản xuất và đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam đến công chúng trong nước và quốc tế. Gắn kết người sáng tạo, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các tổ chức văn hóa để phát triển công nghiệp văn hóa có bản sắc, chất lượng, sức cạnh tranh. Cùng với phát triển thị trường, phải gìn giữ, bồi đắp những giá trị lâu dài và chăm lo những nhu cầu văn hóa mà thị trường chưa đáp ứng đầy đủ.

Trên không gian số, cần nâng cao năng lực sáng tạo nội dung, làm chủ công nghệ và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Dữ liệu tin cậy về tiếng Việt, lịch sử, di sản là nền tảng phát triển sản phẩm văn hóa mới. Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ sáng tạo, giúp người dân tiếp cận văn hóa thuận lợi hơn. Khi ứng dụng công nghệ, phải bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan và lợi ích hợp pháp của người sáng tạo. Cùng với ngăn chặn hành vi xuyên tạc lịch sử, xâm hại những giá trị văn hóa tốt đẹp, cần tác phẩm hấp dẫn, giàu tri thức để công chúng, nhất là người trẻ, hiểu và yêu văn hóa dân tộc.

Mở rộng giao lưu để học hỏi và đóng góp cho đời sống văn hóa thế giới. Phát huy vai trò cầu nối của đồng bào ở nước ngoài, đưa tài năng, tác phẩm Việt Nam đến với công chúng quốc tế, vun đắp sự hiểu biết, lòng tin và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Thứ năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, cần đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài của văn hóa.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa; coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu vấn đề mới, kịp thời đề ra chủ trương phù hợp và kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Phát huy dân chủ, lắng nghe Nhân dân, đối thoại với trí thức, văn nghệ sĩ và những người trực tiếp hoạt động văn hóa.... Phải bảo đảm và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho văn hóa theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước...

“Chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự trân trọng văn hóa, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia đời sống văn hóa. Tôi mong các thế hệ gặp gỡ, tìm hiểu và thêm yêu văn hóa dân tộc trong dịp này. Gia đình cùng đọc sách, lớp học tìm hiểu di sản, cộng đồng cùng sinh hoạt nghệ thuật đều góp phần làm nên niềm vui ngày hội. Các hoạt động cần thiết thực, tiết kiệm, để người dân tự nguyện tham gia theo nhu cầu. Từ ngày hội hôm nay, hãy vun đắp thói quen tốt đẹp trong mỗi gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "80 năm sau hội nghị lịch sử ấy, lời căn dặn của Bác về văn hóa soi đường vẫn nhắc chúng ta về trách nhiệm với tương lai dân tộc: Trao lại cho con cháu một đất nước giàu mạnh về kinh tế, đậm đà bản sắc văn hóa, vững vàng trước mọi thử thách, nơi người dân có đời sống tinh thần phong phú và sống với nhau nhân ái, nghĩa tình".

“Tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào trong và ngoài nước cùng chăm lo văn hóa bằng trách nhiệm trong công việc, lòng nhân ái trong cách sống và khát vọng cống hiến cho đất nước. Hãy để những giá trị tốt đẹp của dân tộc được tiếp nối trong mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, trở thành sức mạnh phi thường đưa Việt Nam phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.