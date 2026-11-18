ĐBP - Trong không khí rộn ràng hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội truyền thống, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng đậm đà bản sắc. Qua mỗi điệu múa, lời ca, nghi lễ truyền thống, những giá trị văn hóa được gìn giữ, trao truyền, góp phần bồi đắp tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, khơi dậy sức mạnh cộng đồng trong xây dựng quê hương.

Nhân dân các dân tộc xã Mường Phăng nô nức đón chào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Những ngày giữa tháng 11 trong tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã, bản Púng Bon, xã Thanh Yên khoác lên mình tấm áo hội đầy sắc màu. Đồng bào dân tộc Cống trong bộ trang phục truyền thống cùng nhau tham gia Lễ hội Mền Loóng Phạt Ái (Tết hoa mào gà), một trong những sinh hoạt văn hóa quan trọng nhất trong năm của cộng đồng. Được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, lễ hội thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia, tạo nên không gian giao lưu văn hóa ấm áp, thắm tình đoàn kết.

Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức cúng Tết hoa mào gà được tái hiện bằng hình thức sân khấu hóa, thể hiện những giá trị văn hóa tâm linh được đồng bào Cống lưu truyền qua nhiều thế hệ. Với người Cống, hoa mào gà mang ý nghĩa thiêng liêng trong nghi lễ đón năm mới, gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, gia đình bình an, cuộc sống no ấm. Sau phần lễ trang trọng là không khí vui nhộn thông qua hoạt động văn nghệ, giao lưu và trải nghiệm văn hóa truyền thống. Những lời ca, điệu múa, những câu chuyện về phong tục của cha ông được nhắc lại trong niềm tự hào, trở thành sợi dây kết nối các thế hệ, bồi đắp tình cảm gắn bó giữa những người cùng chung sống trên mảnh đất Điện Biên.

Ông Nguyễn Văn Toản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Yên chia sẻ: “Việc gắn lễ hội truyền thống với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để địa phương tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, đồng thời tạo không gian giao lưu, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng. Chúng tôi xác định bảo tồn văn hóa phải gắn với đời sống của Nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong gìn giữ và trao truyền bản sắc, qua đó củng cố khối đại đoàn kết và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Tại bản Kéo, xã Mường Phăng, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi. Những điệu múa truyền thống, trang phục rực rỡ của đồng bào Khơ Mú cùng hoạt động giao lưu văn nghệ đã tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng giàu bản sắc. Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bản cùng nhìn lại kết quả thực hiện các phong trào thi đua, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và thống nhất công việc chung của khu dân cư.

Bản Kéo hiện có 136 hộ với 588 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Khơ Mú. Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế, người dân luôn quan tâm gìn giữ tiếng nói, trang phục, phong tục, tập quán và các loại hình văn nghệ truyền thống.

Bà Quàng Thị San, Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Kéo, xã Mường Phăng chia sẻ: “Đối với chúng tôi, văn hóa truyền thống là tài sản quý báu được gìn giữ qua nhiều thế hệ, cũng là sợi dây gắn kết bà con trong bản. Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, người dân có dịp cùng nhau giao lưu, chia sẻ, thêm hiểu và trân trọng những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Chúng tôi luôn vận động các gia đình gìn giữ tiếng nói, trang phục, làn điệu dân ca, điệu múa và những phong tục tốt đẹp; đồng thời khuyến khích ông bà, cha mẹ truyền dạy cho con cháu, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng bản làng ngày càng tốt đẹp”.

Từ những ngày hội ở Thanh Yên, Mường Phăng có thể thấy sức sống của văn hóa trong cộng đồng các dân tộc Điện Biên. Mỗi dân tộc có những phong tục, lễ hội, làn điệu dân ca và trang phục riêng, tạo nên bức tranh văn hóa phong phú, đa dạng. Sự đa dạng ấy được gìn giữ trong tinh thần tôn trọng, sẻ chia và đoàn kết, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần của Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của mỗi địa phương.

Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam ở bản Phủ, xã Thanh An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng khẳng định: Văn hóa và đoàn kết có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, trong đó đoàn kết tạo nên sức mạnh để cộng đồng vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, còn văn hóa bồi đắp tình cảm, trách nhiệm và nền tảng tinh thần cho sự gắn kết bền vững. Sự đa dạng văn hóa của các dân tộc cần được phát huy thành nguồn lực gắn kết, để người dân cảm nhận rõ mình là một phần của quê hương và có trách nhiệm xây dựng quê hương.

Thực tế, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, gìn giữ và phát triển văn hóa cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực tại mỗi khu dân cư, mỗi gia đình và trong từng người dân. Trên tinh thần Nghị quyết XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, các địa phương cần tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong bảo tồn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn minh, củng cố tình đoàn kết. Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 134-KH/TU triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, tạo cơ sở để các cấp, các ngành cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển văn hóa phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Những định hướng đó cần được thực hiện bằng sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết nối với Ngày Văn hóa Việt Nam được nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức, mở rộng không gian sinh hoạt văn hóa, đưa hoạt động văn hóa đến gần hơn với Nhân dân. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt dự kiến tổ chức vào tối 21/11 tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, gắn với hoạt động bắn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, tạo thêm không gian để Nhân dân giao lưu, thưởng thức nghệ thuật và cảm nhận sự phong phú của văn hóa các dân tộc. Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống có thêm điều kiện bảo tồn, phát huy; phong trào xây dựng đời sống văn hóa được cộng đồng tham gia bằng tinh thần tự giác, trách nhiệm.