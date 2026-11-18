Theo kế hoạch, phường tổ chức 4 lớp học, trong đó, 2 lớp truyền dạy hát Then, đàn tính và 2 lớp hướng dẫn, tập luyện dân vũ thể thao. Các lớp hát Then, đàn tính tập trung giới thiệu giá trị nghệ thuật Then, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng đàn tính, truyền dạy làn điệu, lời hát và thực hành kết hợp đàn với hát. Lớp dân vũ thể thao hướng dẫn kiến thức, kỹ thuật vận động cơ bản, phối hợp động tác theo nhịp điệu âm nhạc và phương pháp tổ chức tập luyện tại cộng đồng.

Biểu diễn tiết mục Then tính tại buổi khai mạc lớp truyền dạy hát Then, đàn tính và hướng dẫn, tập luyện dân vũ thể thao.

Các lớp truyền dạy hát Then, đàn tính được tổ chức từ ngày 18/11 - 21/12 tại Nhà văn hóa UBND phường Sông Bằng (cũ). Các lớp dân vũ thể thao diễn ra từ ngày 18/11 - 20/12 tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường.

Thông qua các lớp, phường Nùng Trí Cao hướng tới bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời, khơi dậy sức sáng tạo, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng. Qua đó, tạo môi trường để người dân chủ động tham gia, thực hành và thụ hưởng các giá trị văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.