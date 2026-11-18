Một tiệm bánh mì truyền thống tại Montfort-l'Amaury, vùng thủ đô Île-de-France (Pháp). Ảnh: TTXVN

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng và mô hình kinh doanh của ngành bánh mì Pháp.

Ngày càng nhiều tiệm bánh sang trọng xuất hiện tại thủ đô nước Pháp, thu hút khách hàng có thu nhập cao và du khách quốc tế. Một ví dụ là thương hiệu Copains, hiện có khoảng 30 cửa hàng tại vùng thủ đô Île-de-France.

Thay vì sử dụng bột mì thông thường, thương hiệu này làm bánh từ bột hữu cơ như hạt dẻ, kiều mạch, yến mạch và diêm mạch, hướng đến nhóm khách hàng quan tâm sức khỏe và chế độ ăn không chứa gluten.

Giá bán cũng thuộc phân khúc cao cấp. Một ổ bánh mì nam việt quất nặng 500 gram có giá 9,50 EUR, trong khi loại 900 gram lên tới 17,80 EUR. Trong khi đó, baguette truyền thống chỉ có giá trung bình khoảng 4,12 EUR/kg.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Bánh mì và Bánh ngọt quốc gia Pháp (CNBPF) Dominique Anract, trong 4-5 năm qua, ngày càng nhiều tiệm bánh chuyển sang kinh doanh các sản phẩm đặc biệt, thậm chí không còn bán baguette truyền thống. Paris hiện có khoảng 1.100 tiệm bánh.

Sự thay đổi này xuất phát một phần từ việc người Pháp ngày càng ăn ít bánh mì hơn. Theo nhà sử học Steven Laurence Kaplan, khoảng 80 năm trước, mỗi người Pháp tiêu thụ trung bình 700 gram bánh mì/ngày, nhưng hiện chỉ còn khoảng 100 gram.

Để thích nghi, các tiệm bánh mở rộng sang bánh ngọt, sandwich và đồ ăn nhanh, hoặc chuyển sang phân khúc cao cấp. Bánh mì vì thế không chỉ còn là thực phẩm thiết yếu mà đang trở thành sản phẩm thưởng thức và trải nghiệm văn hóa ẩm thực.