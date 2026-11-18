Tối 17/11, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc năm 2026, sự kiện mở màn chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, di sản, du lịch và trải nghiệm cộng đồng đặc sắc. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật mang chủ đề "Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết".

Tiết mục mở đầu chương trình khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc năm 2026.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 được tổ chức nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35 ngày 30/9/2026 về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Sự kiện tạo đợt sinh hoạt văn hóa, chính trị sâu rộng, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khẳng định, văn hóa chính là mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, hun đúc cốt cách và đại đoàn kết là sức mạnh nội sinh giúp dân tộc vượt qua mọi thử thách. Việc tổ chức Tuần Văn hóa vào dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 càng có ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946). Sự kiện trọng đại này không chỉ tôn vinh những giá trị truyền thống quý báu mà còn kết nối những tấm lòng, khơi dậy niềm tự hào, khát vọng và thắp sáng niềm tin cháy bỏng: Tất cả cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, góp phần dựng xây đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường và thịnh vượng

Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ,

Phó Bí thư Tỉnh ủy kỳ vọng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc không chỉ là dịp để Nhân dân và du khách chiêm ngưỡng các giá trị di sản, đặc biệt là sự kiện ra mắt và chiêm bái bảo vật quốc gia Hộp xá lị Phật Tháp Nhạn có niên đại hơn 1.300 năm, trải nghiệm không gian văn hóa, ẩm thực đặc sắc, mà còn là điểm hẹn để các thế hệ gặp gỡ, các dân tộc giao hòa.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc.

Với quan điểm "Lấy văn hóa làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm, lấy đoàn kết làm sức mạnh và lấy hạnh phúc của Nhân dân làm đích đến", tỉnh Nghệ An quyết tâm nhất quán hành động để khơi thông nguồn lực, giữ gìn văn hóa và phát huy sức dân. Đây chính là chìa khóa để sớm hiện thực hóa khát vọng đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia mang đậm bản sắc xứ Nghệ, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên vươn mình phồn vinh, hùng cường.

Nhiều tiết mục gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.

Với thông điệp xuyên suốt "Văn hóa là mạch nguồn nuôi dưỡng bản sắc, đoàn kết là sức mạnh gắn kết cộng đồng", tâm điểm của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề "Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết".

Chương trình được dàn dựng công phu gồm 3 chương: Chương 1 - Sáng trong nguồn mạch; Chương 2 - Hội tụ sắc màu; Chương 3 - Tinh hoa tỏa sáng. Chương trình mang tới không gian nghệ thuật sống động, tái hiện chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc xứ Nghệ hòa quyện trong dòng chảy truyền thống ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, những tác phẩm gửi gắm, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết từ miền núi đến miền biển, từ bản làng đến phố thị, từ thế hệ đi trước đến thế hệ hôm nay và mai sau.

Đêm khai mạc thu hút sự tham gia, theo dõi của hàng nghìn người dân và du khách thập phương.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Hà Quỳnh Như; các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên thuộc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh; Đoàn Văn công Quân khu 4; học sinh Trường PTTH DTNT Nghệ An; CLB dân ca, dân nhạc, dân vũ các xã... Các tiết mục mang những sắc màu văn hóa cùng hội tụ, tỏa sáng, làm nên sức mạnh của tình đoàn kết, niềm tự hào và khát vọng vươn lên trên quê hương Nghệ An.

Các đại biểu múa lăm vông tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026. Ảnh T.Duy.

Kết thúc phần biểu diễn, các đại biểu, nghệ nhân, nghệ sĩ và khán giả cùng hòa chung vũ điệu kết đoàn trên sân khấu, tạo nên không khí giao lưu cởi mở và lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 24/11 với nhiều hoạt động phong phú như trưng bày, chiêm bái bảo vật quốc gia Hộp xá lị Phật Tháp Nhạn có niên đại hơn 1.300 năm, không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và sản vật đặc trưng của đồng bào các dân tộc xứ Nghệ...