Tượng thần khỉ Hanuman, tác phẩm điêu khắc đá Champa có niên đại khoảng thế kỷ XI–XII, lần đầu được Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi giới thiệu đến công chúng

Trong không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18.11, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu di sản, tạo không gian tham quan, tìm hiểu văn hóa dành cho người dân và du khách.

Công tác bố trí hiện vật được thực hiện cẩn trọng, bảo đảm tính khoa học và thẩm mỹ cho không gian trưng bày di sản

Điểm nhấn thu hút sự quan tâm là tượng thần khỉ Hanuman, một tác phẩm điêu khắc đá tiêu biểu của nghệ thuật Champa, có niên đại khoảng thế kỷ XI–XII.

Đây là lần đầu tiên hiện vật được Bảo tàng Tổng hợp tỉnh đưa ra giới thiệu đến công chúng, mở thêm cơ hội để người dân, du khách tiếp cận và khám phá những giá trị lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng và nghệ thuật điêu khắc Champa.

Các hiện vật khảo cổ được sắp xếp theo từng nhóm, giúp người xem thuận tiện tìm hiểu

Theo thông tin từ Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, tượng thần khỉ Hanuman được ông Dương Đình Lục (xã Vạn Tường) phát hiện tại vùng biển Vũng Buồn, xã Vạn Tường vào năm 2021. Sau đó, ông đã tự nguyện giao nộp hiện vật cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh để xác lập quyền sở hữu toàn dân, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Bao tay đồng văn hoá Đông Sơn được giới thiệu tại không gian trưng bày

Không chỉ có giá trị về mặt nghệ thuật, hiện vật còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc chung tay bảo vệ di sản văn hóa. Việc đưa tượng thần khỉ Hanuman ra trưng bày lần này góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu, hiện vật phục vụ nghiên cứu và giới thiệu lịch sử văn hóa địa phương.

Mộ đất, chất liệu gốm được phát hiện tại di chỉ Trà Veo 3 (Tây Trà)

Bên cạnh tượng thần khỉ Hanuman, trưng bày chuyên đề “Quảng Ngãi – Bí mật từ lòng đất” giới thiệu hơn 300 hiện vật khảo cổ tiêu biểu, gồm công cụ đá, đồ gốm, hiện vật kim loại, đồ trang sức và những di vật gắn với đời sống, mai táng của các cộng đồng cư dân cổ.

Các hoạt động trưng bày góp phần đưa di sản ra khỏi không gian lưu giữ, trở thành những trải nghiệm văn hóa gần gũi với cộng đồng

Các hiện vật được phát hiện tại Lung Leng, hồ Nước Trong, Long Thạnh, Bình Châu, Sa Huỳnh và nhiều địa điểm khảo cổ khác, góp phần tái hiện chiều sâu lịch sử vùng đất Quảng Ngãi.

Nhiều hiện vật có giá trị được giới thiệu

Dịp này, công chúng còn được tham quan trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu của các nhà sưu tập tỉnh Quảng Ngãi”, cùng các hoạt động giới thiệu, trình diễn nhạc cụ truyền thống, nghề thủ công của đồng bào các dân tộc và văn hóa ẩm thực địa phương.

Người dân và du khách có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc

Với nhiều nội dung trưng bày và trải nghiệm đa dạng, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đang tạo nên không gian văn hóa mở, đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng.

Qua đó, người dân và du khách có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc, đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ, trao truyền di sản cho các thế hệ mai sau.