Vụ việc một người chèo đò tại khu du lịch Tam Cốc (Ninh Bình) bị phản ánh chạy theo, níu tay du khách nước ngoài để yêu cầu tiền tip sau hành trình tham quan đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Theo chia sẻ của một hướng dẫn viên du lịch, khi hai vị khách lấy ra 3 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng, người chèo đò bị phản ánh đã chê số tiền quá ít và tiếp tục yêu cầu thêm. Đáng chú ý, người chèo đò này còn bị cho là đã trách hướng dẫn viên vì biết ngoại ngữ nhưng không hỗ trợ đòi tiền tip từ khách. Ngày 17/11, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết đã nắm được thông tin và đang phối hợp với Ban quản lý khu du lịch Tam Cốc xác minh, làm rõ danh tính người chèo đò, diễn biến sự việc cũng như trách nhiệm quản lý, giám sát hoạt động vận chuyển khách tại đây. Dù cần chờ kết quả xác minh chính thức, sự việc vẫn đặt ra một vấn đề đáng quan tâm: Tiền tip có phải khoản bắt buộc mà du khách phải trả khi sử dụng dịch vụ du lịch?

Tiền tip là khoản thưởng thêm, không phải nghĩa vụ của du khách

Trong hoạt động dịch vụ, tiền tip (tiền boa) thường được hiểu là khoản tiền khách hàng tự nguyện trả thêm cho người trực tiếp phục vụ nhằm ghi nhận sự tận tình, chất lượng phục vụ hoặc bày tỏ sự hài lòng với trải nghiệm.

Bài đăng trên mạng xã hội phản ánh về việc lái đò Tam Cốc đòi tiền tip của du khách.

Tại Việt Nam, tiền tip xuất hiện trong nhiều lĩnh vực như nhà hàng, khách sạn, vận chuyển, hướng dẫn viên và các hoạt động tham quan du lịch. Tuy nhiên, việc có tip hay không, cũng như số tiền tip bao nhiêu, về nguyên tắc phụ thuộc vào quyết định của khách hàng nếu khoản tiền này không được xác định rõ là một phần của giá dịch vụ.

Cần phân biệt tiền tip với phí dịch vụ. Phí dịch vụ là khoản tiền có thể được tính vào giá mà khách phải thanh toán theo thỏa thuận hoặc thông tin đã được công khai. Trong khi đó, tiền tip là khoản thưởng thêm, không thể mặc nhiên được xem là một khoản thu bắt buộc chỉ vì khách đã sử dụng dịch vụ.

Điều này có nghĩa là người chèo đò, nhân viên phục vụ hay hướng dẫn viên có thể bày tỏ mong muốn được khách thưởng thêm nếu cảm thấy công sức của mình xứng đáng. Tuy nhiên, việc đề nghị cần dừng ở mức lịch sự, không gây sức ép, đòi hỏi hoặc khiến khách hàng cảm thấy không thoải mái khi từ chối.

Đặc biệt, việc khách đưa ít tiền tip hơn mong đợi hoặc không tip không đồng nghĩa họ vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Nếu đã hoàn thành khoản tiền dịch vụ được thông báo, du khách không mặc nhiên phải trả thêm chỉ vì người phục vụ yêu cầu.

Khu du lịch Tam Cốc. (Ảnh: MIA)

Vì sao tiền tip đôi khi trở thành áp lực với du khách?

Ở một số quốc gia, tiền tip đã trở thành thông lệ trong ngành dịch vụ. Du khách có thể quen với việc để lại tiền tip cho nhân viên nhà hàng, tài xế hoặc hướng dẫn viên. Ngược lại, tại những quốc gia mà tiền tip không phải tập quán phổ biến hoặc không được coi là nghĩa vụ, khách hàng có thể không có thói quen chuẩn bị khoản tiền này.

Sự khác biệt đó đôi khi dẫn đến những kỳ vọng không giống nhau giữa người phục vụ và du khách. Người lao động có thể mong chờ một khoản thưởng sau khi hoàn thành công việc, trong khi khách hàng lại cho rằng số tiền đã thanh toán là đủ cho dịch vụ mình sử dụng.

Một yếu tố khác là tâm lý ngại từ chối của du khách, đặc biệt với khách nước ngoài khi gặp rào cản ngôn ngữ hoặc không nắm rõ tập quán tại điểm đến. Khi người phục vụ liên tục nhắc đến tiền tip, so sánh số tiền khách đưa hoặc thể hiện thái độ không hài lòng, du khách có thể sẽ lựa chọn trả thêm để tránh tranh cãi, dù bản thân không thực sự muốn.

Trong trường hợp này, khoản tiền thưởng vốn mang ý nghĩa ghi nhận chất lượng phục vụ lại trở thành một dạng áp lực. Nếu tình trạng này lặp lại và kéo dài, trải nghiệm của du khách không chỉ bị ảnh hưởng bởi một cá nhân mà còn có thể tác động đến hình ảnh chung của điểm đến.