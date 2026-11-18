Nhằm tăng sức hút tại các thị trường du lịch trọng điểm, từ ngày 16/11 đến 15/12/2026, TP. Hồ Chí Minh triển khai chiến dịch quảng bá hình ảnh trên hệ thống màn hình kỹ thuật số ngoài trời tại bốn thành phố lớn gồm Tokyo, Osaka (Nhật Bản) và Seoul, Busan (Hàn Quốc).

TP. Hồ Chí Minh quảng bá hình ảnh tại những trung tâm sầm uất của Nhật Bản và Hàn Quốc

Tại Tokyo, hình ảnh thành phố xuất hiện trên màn hình LED cong Shibuya Parkside L Vision, nằm ngay giao lộ Shibuya, một trong những khu vực mua sắm, giải trí đông đúc của Nhật Bản.

Theo đơn vị triển khai, chiến dịch được phát sóng độc quyền tại vị trí này trong một tuần, với thời lượng 17 giờ mỗi ngày, từ 7h đến 24h. Hoạt động quảng bá còn mở rộng thông qua mạng lưới màn hình kỹ thuật số tại Tokyo và Osaka.

Tại Hàn Quốc, chiến dịch tập trung vào khu phố thương mại Myeongdong, Seoul. Video giới thiệu TP. Hồ Chí Minh được trình chiếu trên màn hình LED khổ lớn tại tòa nhà M-CITY, đồng thời xuất hiện trên hệ thống cột quảng cáo kỹ thuật số dọc tuyến phố đi bộ.

Ở Busan, hình ảnh thành phố được quảng bá tại Bách hóa Lotte Busan thuộc khu vực Seomyeon, với các màn hình đặt tại khu mua sắm, rạp chiếu phim và không gian ẩm thực.

Việc lựa chọn những địa điểm tập trung đông người dân, khách mua sắm và du khách quốc tế nhằm mở rộng khả năng tiếp cận, nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch TP. Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh quảng bá hình ảnh tại những trung tâm sầm uất của Nhật Bản và Hàn Quốc

Thông qua chiến dịch, thành phố kỳ vọng giới thiệu hình ảnh điểm đến năng động, hiện đại, giàu bản sắc, đồng thời tạo thêm sự quan tâm đối với những sản phẩm du lịch, văn hóa và trải nghiệm đặc trưng.

Song song với quảng bá quốc tế, TP. Hồ Chí Minh triển khai chương trình “Vibrant Ho Chi Minh City – Sống động TP. Hồ Chí Minh”, kết hợp mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu tiêu dùng.

Theo kế hoạch, chương trình kết nối 57 sự kiện trọng điểm, hơn 100 thương hiệu, 66 trung tâm thương mại cùng khoảng 5.000 điểm bán lẻ. Tổng giá trị ưu đãi dự kiến đạt 250–270 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu giá trị giao dịch trên 30.000 tỷ đồng.

Mở đầu là Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh từ ngày 9–15/11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, với sự tham gia của doanh nghiệp, nền tảng công nghệ và các nhà sáng tạo nội dung. Điểm nhấn là chương trình TikTok Shop FUN FEST ngày 14/11.

Các hoạt động khuyến mại hàng hiệu cũng được tổ chức tại nhiều địa điểm. Trong đó, Mega Sale diễn ra tại Khách sạn Rex Sài Gòn từ ngày 11–15/11; các chương trình tại SC VivoCity và Thiso Mall Sala dự kiến kéo dài từ ngày 18/12/2026 đến 3/1/2027, với mức giảm giá công bố từ 30–80%.

TP. Hồ Chí Minh quảng bá hình ảnh tại những trung tâm sầm uất của Nhật Bản và Hàn Quốc

Đáng chú ý, chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày hội Đại đoàn kết – Sắc màu văn hóa Việt từ ngày 22–24/11 được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho khu vực trung tâm.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, không gian giới thiệu bảy ngành công nghiệp văn hóa mang đến những trải nghiệm về điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ và du lịch. Các chương trình hát bội, cải lương, đờn ca tài tử, vũ hội đường phố và trình diễn ánh sáng góp phần làm phong phú hoạt động giải trí.

Tối 24/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp bắn pháo hoa dự kiến diễn ra tại ba điểm cầu gồm Nguyễn Huệ, Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng, Vũng Tàu.

Từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, thành phố tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn như Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh, Liên hoan Âm nhạc quốc tế HOZO từ ngày 25–27/12 cùng chuỗi 38 hội chợ, triển lãm thương mại.

Dịp Tết Đinh Mùi 2027, các hoạt động Đường hoa Nguyễn Huệ, Đường sách Tết, Lễ hội Bánh Tét, Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền” tiếp tục góp phần thu hút người dân, du khách.

Việc kết hợp quảng bá quốc tế với chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, mua sắm và giải trí được kỳ vọng tạo thêm động lực cho du lịch, thương mại, dịch vụ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố trong những tháng cuối năm.

Người dân và du khách có thể cập nhật thông tin tại songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn.