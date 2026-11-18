Tuần trước, Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2026 (đợt 2) bế mạc tại Thái Nguyên, khép lại cuộc thi sau 2 đợt tổ chức tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, với sự tham gia của 33 đơn vị nghệ thuật và gần 800 nghệ sĩ. Bên cạnh những tiết mục được đầu tư công phu, những lưu ý được Hội đồng Giám khảo nhắc lại qua cả 2 đợt, cùng tâm tư của các đơn vị, đã cho thấy bài toán về chất lượng, quy chế và lực lượng kế cận của nghệ thuật nhạc cụ dân tộc vẫn còn nhiều vấn đề.