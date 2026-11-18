Kết nối tinh hoa sơn mài Việt Nam - Nhật Bản
Hòa chung không khí của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, chùm triển lãm “Nghề qua phố” đang mang đến cho công chúng Thủ đô góc nhìn mới mẻ về sức sống của di sản thủ công trong đời sống đương đại. Nổi bật trong đó là triển lãm “Con đường Sơn mài Việt – Nhật”, nơi mở ra cuộc đối thoại chuyên môn giữa hai nền nghệ thuật sơn mài lâu đời, đồng thời gợi mở hướng bảo tồn tri thức truyền thống qua tư duy thiết kế và công nghệ số.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ket-noi-tinh-hoa-son-mai-viet-nam-nhat-ban-246261117233023703.htm