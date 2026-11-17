Video hàng nghìn phật tử, người dân đứng dọc hai bên đường chiêm bái bảo vật quốc gia Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn.

Chiều 17/11, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An﻿ tổ chức lễ cung nghinh Xá lị Tháp Nhạn. Đây là một trong những hoạt động của Tuần Văn hoá - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026.

Hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân đã tập trung từ rất sớm tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh và dọc các tuyến phố trung tâm đô thị Vinh (tỉnh Nghệ An) để được chiêm bái Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn - bảo vật quốc gia có niên đại khoảng 1.400 năm tuổi.

Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn được phát hiện qua các đợt khai quật khảo cổ tại di tích Tháp Nhạn, nay thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An vào năm 1985 và 1986. Hiện vật này được công nhận Bảo vật quốc gia vào tháng 12/2017. Đây là lần đầu bảo vật này được đưa ra trưng bày trong một không gian chuyên biệt.

Bảo vật được chế tác bằng kim loại màu vàng, có hình chữ nhật, dài 8 cm, rộng 5 cm, cao 5,5 cm và nặng khoảng 200 g. Hiện vật gồm hai phần nắp và thân hộp, được chế tác bằng kỹ thuật tán dập nguội. Trên hộp có hoa văn tinh xảo, đẹp. Điểm đặc biệt còn ở hiện vật lưu giữ bên trong chiếc hộp. Lòng hộp hiện có 1/3 là lớp than tro, phía trên là hai nửa hình tròn màu trắng đục, mỏng và trong, đó được xác định là xá lị. Đối chiếu với cách phân loại trong sách, hai phần xá lị tìm thấy trong hộp thuộc loại xá lị xương.

Sau khi hoàn tất nghi lễ, đoàn cung rước bảo vật đi dọc các tuyến đường.

Dọc hai bên đường, đông đảo phật tử, người dân đứng chờ từ sớm, chắp tay thành kính khi đoàn cung rước bảo vật đi qua. Nhiều người bày tỏ niềm xúc động, hoan hỷ khi có cơ hội tận mắt chiêm bái bảo vật Phật giáo quý hiếm ngay trên quê hương Nghệ An.

“Đây là dịp rất ý nghĩa đối với tăng ni, Phật tử chúng tôi. Được chiêm bái xá lị Phật là niềm hoan hỉ, đồng thời nhắc nhở mỗi người hướng đến những giá trị tốt đẹp, sống từ bi, hướng thiện”, ông Phan Văn Tuấn (trú phường Vinh Lộc, Nghệ An) nói.

Bảo vật được đặt ở vị trí trang nghiêm trên xe rước và di chuyển qua nhiều tuyến phố.

Đi theo đoàn rước còn có 120 xe điện chở các phật tử, người dân. Đây là một sự kiện văn hoá, tâm linh đặc biệt, là dịp để người dân và du khách thành kính chiêm bái, hướng về những giá trị tốt đẹp của Phật giáo.