Phát biểu tại họp báo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy và các kế hoạch của UBND TP, được sự phân công của UBND TP, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tham mưu tổ chức chuỗi hoạt động Ngày Văn hoá Việt Nam tại Hà Nội tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm từ ngày 21-22/11/2026.

Đây là dịp tôn vinh các giá trị di sản văn hóa của Thủ đô, tạo điều kiện để Nhân dân và du khách trực tiếp tham gia, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; đồng thời phát huy vai trò của nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng trong gìn giữ, thực hành, trao truyền di sản.

Thông qua chương trình, giới thiệu bản sắc văn hóa và hình ảnh Thủ đô đến công chúng trong nước, bạn bè quốc tế, khẳng định vai trò là trung tâm lớn về văn hóa, nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa của cả nước.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức, khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển bền vững đất nước.

Đây là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, đề cao trách nhiệm của toàn xã hội trong bảo tồn, phát huy di sản và sáng tạo văn hóa; đồng thời tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia, thụ hưởng, đưa các giá trị văn hóa lan tỏa trong đời sống cộng đồng.

Đối với Hà Nội, tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam còn thể hiện trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm lớn về văn hóa của cả nước.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng, TP hướng tới việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng, tạo điều kiện để người dân tham gia thực hành, trải nghiệm và sáng tạo văn hóa. Giá trị của Ngày Văn hóa Việt Nam cần được tiếp nối trong đời sống hằng ngày, từ ý thức trân trọng di sản, xây dựng nếp sống văn minh đến sự gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Thông tin một số nội dung trọng tâm của chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài cho hay, Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào sáng thứ Bảy, ngày 21/11/2026 tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, với sự tham gia của khoảng 3.000 - 3.500 đại biểu; diễu hành di sản gồm 18 khối, khoảng 2.300 nghệ nhân, Nhân dân của 48 xã, phường.

Thông qua các hình thức trình diễn và diễu hành, chương trình giới thiệu những giá trị văn hóa tiêu biểu gắn với lịch sử hình thành, phát triển của Thăng Long - Hà Nội, sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo trong đời sống hôm nay.

Điểm nhấn là sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân và cộng đồng các xã, phường, những chủ thể đang gìn giữ và thực hành di sản. Nội dung diễu hành giới thiệu tín ngưỡng thờ Tứ bất tử, gồm Tản Viên Sơn Thánh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử và Thánh Mẫu Liễu Hạnh; qua đó thể hiện những giá trị văn hóa, tín ngưỡng gắn bó với đời sống cộng đồng.

Cùng với đó, chương trình giới thiệu các loại hình nghệ thuật dân gian, trò diễn và nghề thủ công truyền thống, tiêu biểu như ca trù, hát xẩm, chèo tàu Tổng Gối, múa bồng, cồng chiêng của người Mường, kéo co ngồi đền Trấn Vũ; gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, áo dài Trạch Xá, tranh Hàng Trống. Các giá trị di sản được giới thiệu trong sự kết nối với những hình thức biểu đạt sáng tạo của thế hệ trẻ, giúp công chúng tiếp cận văn hóa truyền thống một cách gần gũi.

Sân khấu chính của Chương trình được bố trí tại khu vực trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, với ý tưởng mô phỏng hình tượng Rồng thời Lý “Lưỡng Long chầu Nguyệt” thể hiện khát vọng vươn lên của Thủ đô.

Việc lựa chọn hình tượng này nhằm kết nối nội dung tôn vinh di sản của Chương trình với không gian văn hóa, lịch sử gắn với Đức Vua Lý Thái Tổ và dấu mốc định đô tại Thăng Long. Thiết kế hướng tới sự hài hòa với cảnh quan khu vực, tạo điểm nhấn cho các hoạt động biểu diễn và diễu hành di sản.

Sân khấu đang trong quá trình thi công, lắp đặt; ý tưởng thiết kế sẽ được thể hiện đầy đủ khi hoàn thiện các hạng mục trang trí, kết hợp với ánh sáng và nội dung trình diễn.

Ngoài ra, trong 4 ngày, từ 21 đến 24/11/2026, các hoạt động được tổ chức tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận, tạo không gian để Nhân dân, du khách thưởng thức nghệ thuật, tìm hiểu di sản và trải nghiệm văn hóa Thủ đô. Nhiều hoạt động hưởng ứng cũng được tổ chức dịp này.

Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026, TP Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Đài Truyền hình Việt Nam; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam vào tối 24/11/2026 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình; với quy mô khoảng 50.000 khán giả. Chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan hoàn thiện kịch bản, tổ chức hợp luyện, chuẩn bị các điều kiện về sân khấu, âm thanh, ánh sáng, trang phục, đạo cụ và đón tiếp đại biểu. Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, giao thông, vệ sinh môi trường và điều kiện phục vụ Nhân dân, du khách được phối hợp triển khai theo kế hoạch.