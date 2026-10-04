Ứng phó với bệnh truyền nhiễm

Nhiều kỹ thuật y khoa chuyên sâu được triển khai, nâng cao khả năng cứu chữa người bệnh. Những hoạt động này phù hợp với định hướng của Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân liên quan đến chủ động phòng bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ chuyển nặng của sốt xuất huyết, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao. Ảnh: BV

Chủ động phòng bệnh, giảm nguy cơ dịch lan rộng

Trong cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết năm 2026, bệnh tay chân miệng cũng có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương. Thời tiết mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, trong khi tay chân miệng có nguy cơ lây lan nhanh ở trẻ nhỏ. Ngành Y tế các địa phương đang tăng cường giám sát, xử lý ổ dịch và củng cố năng lực thu dung, điều trị, nhằm hạn chế ca bệnh chuyển nặng và nguy cơ dịch lan rộng.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần 39 (từ ngày 21-27/9) ghi nhận 1.491 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 1,7% so với trung bình 4 tuần trước, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên hơn 35.700 trường hợp. Bệnh cũng gia tăng nhanh, xuất hiện nhiều ca nặng khiến số trẻ nhập viện điều trị tăng. Một số bệnh nhi được ghi nhận ở độ 2b và độ 3, phải thở máy.

Các bác sĩ khuyến cáo bệnh tay chân miệng có thể diễn tiến nhanh. Khi trẻ sốt cao khó hạ, nôn ói nhiều, lừ đừ, run tay chân hoặc xuất hiện những dấu hiệu bất thường, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời. Trẻ mắc bệnh cần nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với trẻ khác và không đến khu vui chơi, nơi tập trung đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Tại An Giang, số ca sốt xuất huyết điều trị nội trú tăng mạnh. Trong 9 tháng của năm 2026, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang tiếp nhận 938 ca, tăng 111,8% so với cùng kỳ năm 2025; riêng tháng 9 có 173 ca. Trước thực tế một số trẻ chỉ được đưa đến bệnh viện khi sốt kéo dài, mệt mỏi, nôn ói, đau bụng hoặc bệnh đã diễn tiến nặng, bệnh viện chủ động mở rộng công suất giường bệnh, tăng cường phân luồng, sàng lọc nhằm phát hiện sớm những trường hợp có nguy cơ chuyển nặng.

Tại Đà Nẵng, đến ngày 1/10/2026 ghi nhận hơn 4.200 trường hợp sốt xuất huyết Dengue, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2025, với 283 ổ dịch, tăng 3,9 lần. Trong điều kiện thời tiết bước vào mùa mưa, ngành Y tế yêu cầu các địa phương kiểm soát nguồn phát sinh muỗi, lăng quăng, bọ gậy ngay tại cộng đồng, xử lý ca bệnh và ổ dịch theo hướng dẫn chuyên môn. Công tác truyền thông cũng được triển khai trên nhiều kênh, từ báo chí, mạng xã hội đến tin nhắn điện thoại và Tổng đài 1022.

Tình hình tương tự được ghi nhận tại Lâm Đồng. Trong tuần qua, địa phương có 345 ca sốt xuất huyết, nâng tổng số ca mắc tích lũy lên 4.981 ca; bệnh tay chân miệng ghi nhận 226 ca, nâng tổng số lên 4.334 ca. Sở Y tế yêu cầu các địa phương xác định rõ khu vực có số mắc cao, số mắc tăng hoặc đang có ổ dịch để tập trung nguồn lực. Công tác phòng, chống dịch được yêu cầu đi sâu đến từng khu dân cư, trường học, nhóm trẻ và hộ gia đình có ca bệnh, thay vì chỉ theo dõi tổng số ca mắc.

Diễn biến dịch tại nhiều địa phương cho thấy yêu cầu phòng bệnh cần được đặt lên trước, gắn với giám sát chủ động tại cộng đồng và chuẩn bị sẵn năng lực điều trị. Việc phát hiện sớm ca bệnh, xử lý kịp thời ổ dịch, nâng khả năng đáp ứng của tuyến cơ sở không chỉ góp phần giảm số ca nặng, tử vong mà còn tạo nền tảng để thực hiện mục tiêu chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Làm chủ kỹ thuật cao, nâng cơ hội cứu chữa người bệnh

Tuần qua, nhiều bệnh nhân mắc bệnh nặng, chấn thương phức tạp đã được điều trị thành công tại các cơ sở y tế địa phương. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai, giúp người bệnh có thêm cơ hội được điều trị ngay tại tuyến tỉnh, thành phố.

Tại Nghệ An, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An lần đầu thực hiện kỹ thuật ghép tạm bàn tay vào cẳng chân cho một bệnh nhi bị đứt lìa bàn tay do tai nạn. Do phần cẳng tay bị dập nát, không thể nối trực tiếp, các bác sĩ quyết định chuyển bàn tay vào vùng cẳng chân để tận dụng hệ thống mạch máu nuôi sống phần chi thể. Ca vi phẫu kéo dài gần 7 giờ, có sự phối hợp của nhiều chuyên khoa và hỗ trợ nguồn máu từ Ngân hàng máu, Trung tâm Huyết học cùng sự tham gia hiến máu của cán bộ, nhân viên bệnh viện. Sau phẫu thuật, bàn tay ghép tạm hồng hào, tưới máu tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định. Dự kiến sau 2-3 tháng, khi tổn thương ổn định, bệnh nhi sẽ tiếp tục được phẫu thuật đưa bàn tay trở lại vị trí giải phẫu ban đầu.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân 17 tuổi bị đa chấn thương, trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát

Bệnh viện Đà Nẵng vừa cứu sống bệnh nhân 17 tuổi bị đa chấn thương, trong đó có tổn thương rách động mạch chủ ngực đe dọa tính mạng. Trước nguy cơ vỡ mạch, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, hội chẩn liên chuyên khoa và triển khai can thiệp nội mạch đặt stent graft để che phủ vùng tổn thương. Sau đó, các bác sĩ tiếp tục dẫn lưu màng phổi và phẫu thuật xử trí tổn thương ruột non. Đáng chú ý, trước hoàn cảnh gia đình bệnh nhân khó khăn, bệnh viện đã huy động nguồn hỗ trợ xã hội để người bệnh có thể tiếp cận kịp thời kỹ thuật có chi phí hơn 200 triệu đồng. Sau điều trị tích cực, bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.

Ở lĩnh vực huyết học, Bệnh viện Trung ương Huế cũng ghi dấu bước tiến khi ghép tế bào gốc đồng loại thành công cho bệnh nhi 4 tuổi mắc suy tủy xương vô căn, với người hiến là em trai mới 18 tháng tuổi. Trường hợp này đặt ra thách thức do người hiến còn rất nhỏ và hai chị em bất đồng nhóm máu. Bệnh viện đã lựa chọn giải pháp phù hợp nhằm giảm kháng thể của người nhận, bảo đảm số lượng tế bào gốc trong quá trình ghép. Sau điều trị, các dòng tế bào máu của bệnh nhi phục hồi tốt, trẻ không còn phụ thuộc truyền máu. Đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 88 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em, đồng thời mở rộng công suất phòng ghép và triển khai thêm các kỹ thuật mới.

Những kết quả này cho thấy việc phát triển y tế chuyên sâu gắn với đào tạo, đầu tư kỹ thuật và phối hợp liên chuyên khoa đang giúp người bệnh có thêm cơ hội được điều trị bằng các phương pháp hiện đại ngay tại khu vực. Hệ thống y tế cũng ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.