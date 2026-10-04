Từ du lịch chữa lành đến trào lưu check-in nơi biệt lập

Ảnh minh họa: Quang Khang

Tìm bình yên nơi biệt lập

Tại những không gian biệt lập như Làng Trở Về ở Lâm Đồng, các khóa retreat “Từ ồn ào đến tĩnh lặng” thu hút người trẻ muốn tạm rời phố thị. Những hoạt động như thiền hành kết nối với đất, thiền ôm cây trong rừng thông được sử dụng để giúp người tham gia trút bỏ cảm xúc nặng nề, thay đổi tâm thế và tìm lại sự cân bằng.

Sự lựa chọn này cho thấy người trẻ không đơn giản tìm một nơi đẹp để nghỉ. Họ tìm một nơi đủ khác với cuộc sống thường ngày để có thể tạm ngắt những tiếng ồn vốn đã trở thành một phần của đời sống. Khi công việc, điện thoại và mạng xã hội luôn ở trong tầm tay, sự yên tĩnh tự nhiên trở thành một loại “xa xỉ” mới.

Tuy nhiên, cũng từ đây xuất hiện một câu hỏi khác: liệu mọi chuyến đi được gắn nhãn “chữa lành” đều thực sự giúp con người hồi phục?

Cùng với du lịch chữa lành, một xu hướng khác đang nổi lên: người trẻ đi du lịch để rèn luyện và thử thách bản thân. Thay vì dành toàn bộ kỳ nghỉ cho việc nằm dài trên bãi biển, nhiều người chọn những hành trình có cường độ vận động cao, thường được gọi là “Sportcation”.

Người trẻ có thể bay sang Bali tham gia trại huấn luyện tennis, sang Phuket học Muay Thái, hoặc tham gia các tour lặn biển, lướt sóng, marathon... Tại Việt Nam, các khóa Yoga Retreat giữa rừng thông Đà Lạt hay hoạt động lướt ván diều cũng ngày càng phổ biến.

Điểm chung của những chuyến đi tưởng như rất khác nhau này là người tham gia đều muốn trở về với một phiên bản tốt hơn của chính mình. Một chuyến đi không còn được đánh giá chỉ bằng việc đã đến đâu, chụp được bao nhiêu ảnh, mà bằng cảm giác mình đã làm được gì, học thêm điều gì hoặc thay đổi ra sao.

Khảo sát của Tổ chức Du lịch Sức khỏe Thế giới (WTA) cho thấy, 76% du khách sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho những chuyến đi cải thiện sức khỏe và thể chất. Con số này phần nào lý giải vì sao các sản phẩm kết hợp du lịch, vận động và chăm sóc tinh thần ngày càng có đất phát triển.

Nhưng khi nhu cầu chăm sóc bản thân trở thành thị trường, “chữa lành” cũng dễ bị biến thành một sản phẩm được đóng gói sẵn. Một nơi càng biệt lập, một chương trình càng đặc biệt hay một trải nghiệm càng khác thường đôi khi lại được xem như bằng chứng cho một kỳ nghỉ “đáng tiền”.

Không đặt quá nhiều kỳ vọng vào chữa lành

Vấn đề không nằm ở việc người trẻ bỏ tiền cho một chuyến retreat hay tìm đến một nơi yên tĩnh. Một kỳ nghỉ hợp lý hoàn toàn có thể giúp cơ thể và tinh thần có thời gian hồi phục. Rắc rối bắt đầu khi người ta kỳ vọng một chuyến đi có thể giải quyết những vấn đề vốn nằm sâu hơn trong cuộc sống.

Một số người trẻ sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng cho các chuyến đi chữa lành trong khi thu nhập đang giảm sút. Nếu trở về mà công việc vẫn bấp bênh, những mâu thuẫn cũ vẫn còn nguyên và khoản tiền đã chi trở thành gánh nặng tài chính, chuyến đi có thể tạo thêm áp lực thay vì giải tỏa áp lực.

Một số trường hợp thậm chí rơi vào tình trạng tinh thần tồi tệ hơn, dẫn đến trầm cảm. Khi đó, “chữa lành” trở thành một kỳ vọng quá lớn đặt lên một chuyến du lịch vốn chỉ có thể đem lại sự thư giãn trong một khoảng thời gian nhất định.

Đây cũng là lúc cần nhìn tỉnh táo vào cách mạng xã hội đang định hình xu hướng này. Nếu trước đây người ta check-in ở những địa điểm đông đúc, nổi tiếng thì giờ đây một căn nhà giữa rừng, một khóa retreat ít người hay một hành trình sống chậm cũng có thể trở thành một biểu tượng của lối sống. “Không đi đâu cả”, “tách khỏi mạng xã hội” hay “sống giữa thiên nhiên”... đôi khi lại trở thành những nội dung được chia sẻ nhiều nhất. Nói cách khác, check-in chưa biến mất. Nó chỉ đang thay đổi hình thức.

Chữa lành không phải thứ có thể mua trọn gói

Một chuyến đi đến nơi biệt lập vẫn có giá trị nếu nó giúp con người nghỉ ngơi, ngủ đủ, vận động, gần thiên nhiên và có thời gian nhìn lại bản thân. Nhưng sẽ khó có chuyến du lịch nào giải quyết được tận gốc một công việc khiến người ta kiệt sức, một vấn đề tài chính kéo dài hay một khủng hoảng tâm lý.

Nếu áp lực đến từ công việc, câu trả lời có thể nằm ở việc nâng cao chuyên môn, thay đổi cách làm việc hoặc quản lý tài chính tốt hơn. Nếu vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm lý, sự hỗ trợ từ chuyên gia, người thân và bạn bè có thể quan trọng hơn một chuyến đi xa.

Ngay cả những cách đơn giản như học một kỹ năng mới, chơi thể thao, chạy bộ, trồng cây, đi dạo trong công viên, tắt điện thoại sớm và ngủ đủ giấc cũng có thể tạo ra những thay đổi thực tế nếu được duy trì đều đặn. Những hoạt động thiện nguyện hay chia sẻ với cộng đồng cũng giúp nhiều người tìm thấy cảm giác kết nối và nhẹ nhõm.

Vì thế, giá trị của du lịch chữa lành có lẽ không nằm ở việc chuyến đi phải đắt tiền hay nơi đến phải thật biệt lập. Quan trọng hơn là sau chuyến đi, mỗi người có thêm năng lượng để quay lại cuộc sống và xử lý những điều đang khiến mình mệt mỏi.

Việc người trẻ tìm đến những nơi vắng vẻ có thể là phản ứng tự nhiên trước một cuộc sống quá nhiều tiếng ồn và áp lực. Điều cần tránh là biến nhu cầu nghỉ ngơi thành một cuộc chạy đua mới, nơi ngay cả việc “sống chậm” cũng phải theo xu hướng và được chứng minh bằng một tấm ảnh trên mạng xã hội.

Một chuyến đi có thể mở ra khoảng lặng, nhưng cách sống sau khi trở về mới quyết định khoảng lặng ấy có ý nghĩa đến đâu. Chữa lành bền vững, cuối cùng, vẫn bắt đầu từ việc hiểu mình đang gặp vấn đề gì, đối diện với nó và từng bước xây dựng lại nội lực thay vì chỉ tìm một nơi đủ xa để tạm quên đi.