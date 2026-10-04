Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng khi biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa phát đi cảnh báo khẩn về 7 sản phẩm đang nằm trong diện thu hồi tại nhiều quốc gia trong tháng 9 năm nay, do tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe và an toàn.