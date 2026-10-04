Khởi động chương trình giao lưu tư vấn học đường 'Bí mật tuổi chúng mình'

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A trò chuyện với học sinh trong chương trình "Bí mật tuổi chúng mình" tổ chức tại Trường THPT Bà Điểm năm 2025

Sáng 5-10, chương trình giao lưu tư vấn học đường “Bí mật tuổi chúng mình” do ấn phẩm Mực Tím của Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Công ty Bayer Việt Nam tổ chức tại Trường Trung học Thực hành, Đại học Sư phạm TPHCM.

Chương trình nhằm đồng hành cùng học sinh trong hành trình khám phá và thấu hiểu những vấn đề về tâm lý, giới tính, sức khỏe sinh sản.

Ở phần 1, Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A (Trường Đại học Luật TPHCM) giúp học sinh giải mã những cảm xúc chưa thể gọi tên, những điều khiến các em cảm thấy lo lắng, hoang mang, thậm chí nghi ngờ chính mình.

Ở phần 2 - Giải mã cơ thể, BS CKI Lê Trần Xuân Mai (Khoa Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Hùng Vương) đồng hành với học sinh qua những tình huống khó nói: “Lỡ mang thai ngoài ý muốn, xử trí thế nào?”, “Tìm kiếm thông tin về giáo dục giới tính ở đâu là đáng tin cậy?”…

Tại chương trình, học sinh còn được thưởng thức âm nhạc và nhận quà tặng từ chuỗi nhà thuốc Pharmacity.

Chương trình "Bí mật tuổi chúng mình" tổ chức tại Trường THPT Bà Điểm năm 2025. Ảnh: VŨ

Theo kế hoạch, tháng 10-2026, chương trình sẽ đến với Trường THPT Võ Văn Kiệt, Trường THPT Nguyễn Hiền, Trường THPT Nguyễn Thái Bình (TPHCM) với sự tham gia của 1.000 - 1.200 học sinh/điểm trường.

“Bí mật tuổi chúng mình” đã được tổ chức giao lưu ở 2 trường THPT vào năm 2025, được học sinh đánh giá cao về tính hữu ích, "chạm" đúng vấn đề các em đang thắc mắc, đặc biệt ở nhóm kỹ năng bảo vệ sức khỏe và tình yêu lành mạnh.