Lời khuyên cho những người hay dầm mưa, lội nước

Dầm mưa, lội nước nhiều có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều vấn đề sức khỏe. Ảnh cắt từ clip: Phê Trạm.

Mùa mưa khiến nhiều người thường xuyên phải dầm mưa, đi qua những đoạn đường ngập nước để đến nơi làm việc, trường học.

Không chỉ gây khó chịu, việc tiếp xúc với nước bẩn, bùn đất hoặc để quần áo, giày dép ẩm ướt trong thời gian dài còn có thể làm tăng nguy cơ tổn thương da, nhiễm trùng và một số bệnh truyền nhiễm.

Điều gì xảy ra khi thường xuyên dầm mưa, lội nước?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), thường xuyên phải đi dưới mưa hoặc lội qua vùng nước ngập, cơ thể có thể phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi, đặc biệt khi nước có chứa đất, rác, nước thải hoặc chất thải từ người và động vật.

Một trong những vấn đề dễ gặp là tổn thương da và nhiễm trùng vết thương. Da bị ngâm nước lâu có thể trở nên mềm, dễ trầy xước. Trong khi đó, nước ngập có thể chứa các mảnh kính, kim loại, rác hoặc những vật sắc nhọn khó nhìn thấy. Nếu bàn chân, cẳng chân có vết xước hoặc vết thương hở, việc tiếp xúc với nước bẩn có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và gây nhiễm trùng. CDC khuyến cáo tránh để vết thương hở tiếp xúc với nước ngập và cần rửa sạch vùng da ngay sau khi tiếp xúc.

Một số tuyến đường ở TP.HCM bị ngập nước sau cơn mưa lớn chiều 1/10. Ảnh: Duy Hiệu.

Một nguy cơ đáng lưu ý là bệnh leptospirosis, do vi khuẩn Leptospira gây ra. Vi khuẩn này có thể tồn tại trong đất hoặc nước bị nhiễm nước tiểu động vật. Bệnh có thể lây sang người khi tiếp xúc với nước hoặc đất bị nhiễm nước tiểu của động vật mắc bệnh, trong đó có loài gặm nhấm. Nguy cơ tăng lên khi con người phải lội qua nước ngập, đặc biệt nếu trên da có vết trầy xước. Các triệu chứng của bệnh có thể xuất hiện trong khoảng 2-30 ngày sau khi phơi nhiễm, thường gồm sốt, đau đầu, đau cơ, rét run, mệt mỏi, buồn nôn hoặc nôn.

Bên cạnh đó, nước ngập có thể chứa nước thải, hóa chất cùng nhiều loại vi sinh vật. Việc tiếp xúc hoặc vô tình đưa tay bẩn lên miệng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường tiêu hóa. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lưu ý lũ lụt có thể làm tăng nguy cơ các bệnh lây truyền qua nước và thực phẩm do nguồn nước, thực phẩm bị ô nhiễm.

Một vấn đề khác là cơ thể bị lạnh và ẩm trong thời gian dài. Người phải đứng hoặc ngâm mình trong nước lạnh lâu có thể bị hạ thân nhiệt, đặc biệt khi quần áo ướt không được thay kịp thời.

Ngoài nguy cơ bệnh tật, bản thân việc lội nước ngập cũng tiềm ẩn nguy hiểm về thể chất. Nước có thể che khuất hố sâu, nắp cống, dây điện, vật sắc nhọn hoặc các chướng ngại vật. Nước chảy xiết dù không sâu vẫn có thể khiến người đi đường bị cuốn ngã. Vì vậy, WHO và CDC đều khuyến cáo hạn chế đi bộ hoặc lái xe qua vùng nước ngập khi không cần thiết.

Gần đây, nhiều nơi TP.HCM mưa lớn, người dân di chuyển khó khăn, phải dầm mưa, lội nước thường xuyên. Ảnh: Duy Hiệu.

Cách bảo vệ cơ thể sau khi dầm mưa, lội nước

Sau khi phải dầm mưa hoặc lội qua vùng nước ngập, mọi người nên chủ động thực hiện một số biện pháp để hạn chế nguy cơ mắc bệnh:

Thay quần áo, giày dép ướt càng sớm càng tốt: Lau khô cơ thể, đặc biệt là bàn chân và các kẽ ngón. Không nên mặc quần áo ẩm hoặc đi giày, tất ướt trong thời gian dài.

Rửa sạch tay chân: Nếu vừa tiếp xúc với nước ngập, bùn đất hoặc nước bẩn, cần rửa kỹ bằng xà phòng và nước sạch. Đặc biệt chú ý những vùng da có thể bị trầy xước.

Kiểm tra và xử lý vết thương: Các vết cắt, xước hoặc tổn thương trên da cần được làm sạch và che phủ bằng băng chống nước nếu phải tiếp tục tiếp xúc với nước. Nước ngập có thể chứa vi khuẩn và các chất ô nhiễm, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Giữ cơ thể khô và đủ ấm: Sau khi ở ngoài mưa hoặc tiếp xúc lâu với nước lạnh, cần nhanh chóng đến nơi khô ráo, thay đồ và giữ ấm. Nếu xuất hiện tình trạng run nhiều, da lạnh, mệt lả hoặc lú lẫn sau khi ngâm nước lạnh, cần được chăm sóc y tế.

Hạn chế lội qua nước ngập khi không cần thiết: Nước ngập có thể che khuất hố sâu, nắp cống, vật sắc nhọn hoặc các chướng ngại vật. Ngoài ra, nước có thể bị nhiễm nước thải, hóa chất hoặc vi khuẩn.

Sử dụng đồ bảo hộ khi bắt buộc phải lội nước: Có thể sử dụng ủng, găng tay và trang phục phù hợp để giảm tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn, bùn đất.

Nếu trong những ngày sau đó xuất hiện sốt, đau đầu, đau cơ, rét run, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, mắt đỏ hoặc vàng da, nên đi khám và thông báo cho bác sĩ về việc từng tiếp xúc với nước ngập. Đây là thông tin quan trọng để bác sĩ đánh giá nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến môi trường, trong đó có leptospirosis.