Lỗ nhỏ dưới cửa xe ô tô dùng để làm gì?

Lỗ nhỏ nằm ở đáy cửa xe ô tô là bộ phận thoát nước quan trọng, giúp nước mưa hoặc nước bắn vào trong cửa có thể thoát ra ngoài. Nếu các lỗ này bị tắc, nước sẽ tích tụ gây ra nhiều vấn đề như rỉ sét, hỏng hóc linh kiện điện và mùi khó chịu.

Hình minh họa lỗ nhỏ dưới cửa xe ô tô. Ảnh: Yahoo

Lỗ nhỏ ở dưới cùng của cửa xe ô tô được thiết kế để làm nhiệm vụ thoát nước. Khi trời mưa hoặc khi rửa xe, nước có thể lọt vào bên trong cửa qua các mép kính hoặc gioăng cửa. Cửa xe thường có cấu tạo để nước chảy xuống đáy và thoát ra ngoài qua những lỗ này nhằm tránh tích tụ bên trong.

Nếu các lỗ thoát nước này bị bịt kín hoặc tắc nghẽn do lá cây, bụi bẩn hay bùn đất, nước sẽ không thể thoát ra ngoài. Điều này khiến nước đọng lại bên trong cửa, gây ra hiện tượng rỉ sét và ăn mòn kim loại, làm giảm tuổi thọ của cửa xe.

Ngoài ra, nước đọng cũng có thể làm hỏng các linh kiện điện tử bên trong cửa như loa, bộ điều khiển cửa kính hoặc khóa cửa điện. Nước ứ đọng lâu ngày còn tạo điều kiện cho mùi hôi phát sinh và gây khó chịu cho người dùng.

Trong mùa lạnh, nước đọng trong cửa có thể đóng băng, dẫn đến các vấn đề về đóng cứng cửa hoặc hư hại các chi tiết cơ khí bên trong. Vì vậy, việc giữ cho các lỗ thoát nước luôn thông suốt là rất cần thiết để bảo vệ xe.

Chủ xe nên kiểm tra định kỳ các lỗ thoát nước này và làm sạch khi phát hiện bị tắc nghẽn. Tuy nhiên, không phải tất cả các lỗ nhỏ ở đáy cửa đều là lỗ thoát nước, nên cần tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để xác định chính xác vị trí và chức năng.

Nhiều chủ xe và thợ sửa chữa ô tô đã xác nhận tầm quan trọng của các lỗ thoát nước này trong việc ngăn ngừa các sự cố liên quan đến nước đọng bên trong cửa xe, giúp duy trì độ bền và tính năng hoạt động của cửa.