Đừng bỏ qua những lợi ích sức khỏe từ quả bầu

Quả bầu là thực phẩm quen thuộc, chứa nhiều nước và ít năng lượng, phù hợp bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày. (Nguồn: Suckhoedoisong)

Quả bầu là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Loại quả này chứa nhiều nước, ít năng lượng cùng một số vitamin và khoáng chất, trong đó có vitamin C, vitamin nhóm B, sắt và phốt pho.

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, 100 g bầu tươi chỉ cung cấp khoảng 14 kcal, 0,6g protein và 2,9g glucid. Với đặc điểm này, bầu có thể được bổ sung vào những bữa ăn cần tăng lượng rau củ, nhất là khi chế biến theo cách đơn giản như luộc hoặc nấu canh.

Trong y học cổ truyền, quả bầu có vị ngọt, tính hơi lạnh, được sử dụng với tác dụng thanh nhiệt, giải độc, trừ phiền, hoạt tràng và lợi tiểu. Một số tài liệu ghi nhận bầu được dùng trong những trường hợp có biểu hiện nóng trong, khát nước hoặc tiểu tiện khó khăn.

Tuy nhiên, đây là những công dụng được ghi nhận theo y học cổ truyền. Việc ăn bầu không thể thay thế thuốc hoặc phương pháp điều trị đối với các bệnh như đái tháo đường, bệnh thận hay các rối loạn đường tiết niệu.

Lượng nước trong bầu cũng chỉ góp phần bổ sung nước thông qua chế độ ăn, không thay thế việc bù dịch theo chỉ định y khoa.

Không chỉ quả, lá, tua cuốn, hoa và hạt bầu cũng được sử dụng trong dân gian với nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, các bài thuốc từ những bộ phận này chủ yếu dựa trên kinh nghiệm hoặc lý luận của y học cổ truyền, người có vấn đề sức khỏe nên được thăm khám để xác định nguyên nhân và hướng điều trị phù hợp.

Một lưu ý quan trọng là nên chọn quả bầu non, tươi và có vị bình thường để chế biến. Nếu bầu có vị đắng bất thường, không nên tiếp tục ăn bởi một số loại bầu đắng có thể chứa cucurbitacin, hợp chất có khả năng gây ngộ độc.

(theo Vietnamnet)