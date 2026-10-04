Bí mật chữa bệnh từ cây quế quen thuộc

Theo Tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Y dược cổ truyền Việt Nam, quế là thực vật thuộc chi Cinnamomum, họ Long não (Lauraceae), phân bố tập trung ở vùng nhiệt đới châu Á, trong đó có Việt Nam.

Vỏ quế chứa hàm lượng lớn tinh dầu thơm. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh vỏ quế có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, sát trùng, kháng virus, chống viêm và hạ sốt.

Vỏ quế khô có nhiều công dụng với sức khỏe. Ảnh: Trung Sơn

Bên cạnh đó, các hoạt chất trong quế còn chống oxy hóa, ngăn ngừa hóa học, độc tế bào, hỗ trợ chống đái tháo đường, giảm lipid máu, chống co thắt và chống kết tập tiểu cầu. Việc sử dụng quế hợp lý còn mang lại khả năng lợi mật, kích thích hệ miễn dịch và an thần rất tốt cho sức khỏe.

Tiến sĩ Giang cho biết, trong y học cổ truyền, cây quế được chia thành nhiều bộ phận sử dụng với những tên gọi riêng biệt.

Phần vỏ thân có thịt dày sắc tía được gọi là nhục quế, vỏ non ở cành nhánh là quế chi, lớp ở trong lõi cây là quế tâm còn vỏ quế sắc xanh thịt mỏng cuộn lại thành hình xoắn ốc được gọi là quan quế.

Trong số các bộ phận, nhục quế và quan quế được đánh giá là hai loại tốt nhất có vị tân cam, tính đại nhiệt, không độc và thuần về dương. Khi đi vào phần huyết của can thận, chúng giúp bổ cho tướng hỏa ở mệnh môn, thêm khí dương, tiêu khí ẩm và chữa được những chứng cực hàn, cực lãnh. Nhục quế và quan quế có khả năng phát hãn, khơi thông mạch máu, trừ gió độc, khí lạnh ở dinh vệ và điều trị tình trạng mồ hôi tự ra do hư.

Ngoài ra, dược liệu này còn trị chứng đau bụng và ho nghẽn khí kết do lạnh, đè được gió độc ở Can, chữa đau mắt, mắt đỏ, đau con ngươi, chứng Tỳ hư chán ăn cũng như tiêu chảy do hơi ẩm. Nhục quế còn hỗ trợ bổ chứng hư, làm sáng mắt, thông kinh nguyệt và trực thai hư.

Đối với quế tâm, dược liệu này có vị khổ, tân tính ôn và không độc. Khi đi vào phần huyết, quế tâm có sức dẫn huyết, hóa mồ hôi, hóa mủ, đồng thời tống bỏ chất độc ung nhọt ra ngoài.

Quế tâm giúp tăng tính sáng mắt, tiêu huyết, mọc da non và bổ các chứng hư lao. Dùng quế tâm đúng cách làm ấm lưng đùi, mạnh gân xương, chữa trị hiệu quả các bệnh phong tý, trưng giả, nghẹn nấc, bụng đầy, bụng lạnh đau cùng các chứng tâm thống.