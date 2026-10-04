Vóc dáng của tỷ phú Elon Musk gây bàn tán

Tháng 8 vừa qua, SpaceX, công ty hàng không vũ trụ trị giá hàng tỷ USD của Elon Musk, công bố kế hoạch xây dựng một bãi phóng rộng hơn 50.500 ha tại vùng đầm lầy ven biển Louisiana, Mỹ.

Nhân dịp này, Musk cùng một số lãnh đạo SpaceX, chính trị gia và Thống đốc Louisiana Jeff Landry đã đến thăm công trường dự án trị giá 100 tỷ USD, dự kiến trở thành tổ hợp cảng vũ trụ lớn nhất ở phía nam Louisiana.

Tuy nhiên khi các hình ảnh về chuyến đi được chia sẻ sau đó, điều khiến nhiều dân mạng dành sự chú ý lại là thân hình của vị tỷ phú 55 tuổi. Theo đó, Elon Musk mặc áo phông tối màu, để lộ phần thân trên khá lớn, với phần bụng và ngực nhô rõ. Vóc dáng nặng nề hơn so với hình ảnh thường thấy trước đây.

Vóc dáng gây bàn luận của tỷ phú Elon Musk (trái). Ảnh: The Space Race/YouTube.

Lối sống của người giàu nhất thế giới

Trên mạng xã hội, những phỏng đoán về vóc dáng mới của Elon Musk khá đa dạng, từ vấn đề tư thế, cột sống, cân nặng đến nội tiết và khả năng từng can thiệp thẩm mỹ, song chưa có bằng chứng y khoa xác nhận các giả thuyết này.

Đây cũng không phải lần đầu tiên vị tỷ phú gây bàn luận về ngoại hình. Tháng 7/2022, những bức ảnh ông cởi trần trên một chiếc du thuyền ở Hy Lạp lan truyền. Khi nhận nhiều bình luận trái chiều, Musk cho biết bản thân đã giảm hơn 9 kg so với mức cân nặng cao nhất mà ông tự nhận là "không lành mạnh".

Elon Musk từng gây chú ý về vóc dáng hồi năm 2022. Ảnh: Backgrid.

Theo đó, ông nghe theo lời khuyên của một người bạn, bắt đầu nhịn ăn gián đoạn và nói mình cảm thấy khỏe hơn. Ông cũng sử dụng ứng dụng tên Zero để theo dõi việc nhịn ăn.

Musk cũng từng nói khá thẳng về việc tập luyện. Trong cuộc trò chuyện với Joe Rogan năm 2020, ông cho biết mình có huấn luyện viên nhưng đã một thời gian không gặp người này. Khi được hỏi thích tập gì, Musk nói: "Tôi sẽ không tập thể dục chút nào nếu có thể", đồng thời cho biết nếu tập, ông thường nâng tạ rồi chạy trên máy chạy bộ trong lúc xem một chương trình mà ông thích.

Thói quen ăn uống của Musk cũng từng được ông đề cập trong các cuộc phỏng vấn. Ông từng nói rằng thà được ăn những món mình thích còn hơn sống lâu hơn nhưng phải kiêng khem quá mức. Chế độ ăn của ông thiên về thực phẩm giàu protein, đặc biệt là các loại thịt; rau xanh xuất hiện khá ít trong khẩu phần.

Elon Musk không phải người thích tập thể dục hay ăn uống kiêng khem. Ảnh: Backgrid.

Nếu chuyện ăn uống và tập luyện cho thấy Musk không phải người theo đuổi một chế độ thể chất đặc biệt nghiêm ngặt, lịch làm việc của ông lại nổi bật ở chiều ngược lại. Năm 2018, Musk nói với The New York Times rằng có những thời điểm ông làm việc tới 120 giờ mỗi tuần, có lúc không rời nhà máy Tesla trong 3-4 ngày.

Chính Musk sau đó cũng thừa nhận cường độ này không phải điều nên duy trì.

Nhiều vấn đề sức khỏe

Một trong những vấn đề thể chất được ghi nhận rõ nhất ở Elon Musk là đau cổ và lưng kéo dài. Theo cuốn tiểu sử Elon Musk của Walter Isaacson, năm 2013, trong một bữa tiệc sinh nhật ở Nhật Bản, Musk cố thực hiện động tác quật một võ sĩ sumo nặng khoảng 160 kg và bị tổn thương đĩa đệm ở vùng cổ.

Sau đó, ông phải chịu những cơn đau cổ và lưng kéo dài. Năm 2024, Musk từng cho biết ca phẫu thuật thay đĩa đệm đã giúp giảm đáng kể cơn đau và gọi đây là một bước ngoặt đối với mình.

Về sức khỏe tâm thần, vị tỷ phú từng công khai nói rằng ông mắc hội chứng Asperger, còn được biết đến với tên gọi "hội chứng tự kỷ thiên tài". Ông tiết lộ điều này khi dẫn chương trình Saturday Night Live năm 2021.

"Tôi thực sự đã tạo nên lịch sử vào tối nay, khi trở thành người đầu tiên mắc hội chứng Asperger được chủ trì chương trình Saturday Night Live… hoặc ít nhất là người đầu tiên dám thừa nhận điều này", ông nói.

Người giàu nhất thế giới công khai gặp nhiều vấn đề sức khỏe. Ảnh: Reuters.

Những người mắc hội chứng Asperger thường gặp rắc rối với các mối quan hệ xã hội và thường tập trung một cách ám ảnh vào một chủ đề phức tạp nào đó, nhưng lại khá thờ ơ, vô tâm với những diễn biến thường nhật xung quanh. Bên cạnh đó, người bệnh cũng gặp nhiều khó khăn trong việc giải nghĩa lời nói phức tạp hoặc diễn đạt ý kiến cá nhân ở từng ngữ cảnh cụ thể một cách vụng về.

Musk cũng từng công khai nói về những giai đoạn có trạng thái giống trầm cảm. Trong cuộc phỏng vấn năm 2024 với Don Lemon, ông mô tả đôi khi rơi vào một "trạng thái hóa học tiêu cực trong não", giống trầm cảm nhưng không nhất thiết xuất phát từ một tin xấu, và cho biết ketamine theo đơn bác sĩ giúp ông thoát khỏi trạng thái đó.

Ngoài những vấn đề trên, thiếu ngủ và kiệt sức là tình trạng Musk từng nhiều lần tự mô tả. Thời điểm còn làm việc tới 120 giờ/tuần, Musk từng nói bản thân đôi khi phải dùng đến thuốc Ambien để ngủ. Khi đó, chuyên gia về giấc ngủ Raj Dasgupta cảnh báo thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng nhận thức và ra quyết định, đồng thời lưu ý Ambien cũng có tác dụng phụ.