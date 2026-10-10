Tuổi trẻ Nật Sơn sẵn sàng nhập ngũ

Chủ động tạo nguồn

Năm 2026, xã Nật Sơn được giao chỉ tiêu tuyển chọn 74 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân, trong đó có 68 công dân nhập ngũ vào Quân đội và 6 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, địa phương đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, không phải bù đổi, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng và đúng quy định. Công dân của xã được bàn giao cho 6 đơn vị nhận quân.

Đáng chú ý, trong mùa tuyển quân năm 2026, địa phương có hơn 40 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến của tuổi trẻ địa phương đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy kết quả đạt được, công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2027 được xã Nật Sơn triển khai từ sớm. Ban Chỉ huy Quân sự xã tham mưu Đảng ủy, UBND xã và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch rà soát nguồn, phân công nhiệm vụ cụ thể và kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã. Đồng thời, phối hợp với Công an xã xác minh các trường hợp đăng ký thường trú tại địa phương nhưng không sinh sống thực tế tại địa chỉ đăng ký; chỉ đạo các thôn nắm chắc số thanh niên thường xuyên đi làm ăn xa, vận động trở về địa phương tham gia sơ tuyển theo quy định.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã Nật Sơn trao đổi, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Qua rà soát, xã có 604 công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; dự kiến 208 công dân thuộc diện tạm hoãn, còn 396 công dân tham gia sơ tuyển. Chỉ tiêu dự kiến năm 2027 là 78 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Quân đội và 6 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã dự kiến tổ chức sơ tuyển tại một điểm ở Trạm Y tế xã từ ngày 20 đến 22/10. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin và mạng xã hội. Đoàn Thanh niên xã triển khai tuyên truyền tại 22 thôn, giúp thanh niên và gia đình hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Phát huy tinh thần tình nguyện

Đến thời điểm hiện tại, xã Nật Sơn có 10 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027. Trong số đó, Bùi Mạnh Quyền, sinh năm 2006, trú tại thôn Khăm là tấm gương đáng chú ý.

Là con cả trong gia đình có hai anh em, Quyền ý thức rõ trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và xã hội. Với em, thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm của công dân mà còn là cơ hội để trưởng thành, rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tác phong kỷ luật.

Bùi Mạnh Quyền chia sẻ: “Em nhận thức sâu sắc rằng bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của mỗi công dân. Em mong muốn được tham gia nghĩa vụ quân sự để học tập, rèn luyện trong môi trường Quân đội, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, bản lĩnh và sức khỏe, qua đó trưởng thành hơn, có thêm hành trang cho tương lai. Vì vậy, em đã ba năm liên tiếp viết đơn tình nguyện và luôn mong có cơ hội được thực hiện ước mơ khoác lên mình màu áo người lính, góp sức trẻ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”.

Công dân Bùi Mạnh Quyền (áo đen) 3 năm liên tiếp viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Tinh thần tự giác của những thanh niên như Quyền góp phần lan tỏa ý thức trách nhiệm trong thế hệ trẻ, tạo động lực để địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ.

Theo Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nật Sơn Phùng Văn Xiền, địa phương xác định phải thực hiện nghiêm quy trình tuyển quân ngay từ cơ sở, phát huy trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tại những địa bàn còn khó khăn trong công tác tuyển chọn.

“Chúng tôi tập trung thực hiện tốt phương châm “3 gặp, 4 biết”, tuyển quân tròn khâu từ địa phương, bảo đảm tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng, tuyển người nào chắc người đó, hạn chế thấp nhất tình trạng bù đổi, loại trả. Cùng với đó, xã gắn trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự với kết quả tuyển quân, tăng cường nắm chắc nguồn công dân, nhất là những thanh niên đi làm ăn xa; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chức trách, quyền hạn gây phiền hà, nhũng nhiễu để trục lợi và các hành vi vi phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự” - đồng chí Phùng Văn Xiền cho biết.

Với sự chuẩn bị chủ động, đồng bộ từ cơ sở, cùng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, xã Nật Sơn đang từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết cho mùa tuyển quân năm 2027. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu được giao mà còn bảo đảm chất lượng công dân nhập ngũ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.