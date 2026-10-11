Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng dự sinh hoạt tại Chi bộ thôn Nước Non

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Nước Non. Ảnh: VINH ANH

Chi bộ thôn Nước Non hiện có 44 đảng viên, trong đó có 40 đảng viên chính thức và 4 đảng viên dự bị. Trong 9 đầu năm 2026, chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng và phân công nhiệm vụ cho đảng viên; kết nạp 2 đảng viên mới và hoàn thiện 3 hồ sơ đề nghị xem xét kết nạp Đảng.

Chi bộ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế hộ gia đình, vận động người dân chăm lo sản xuất, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà cho Chi bộ thôn Nước Non. Ảnh: VINH ANH

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên tập trung trao đổi về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy trách nhiệm nêu gương và thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Đồng thời, thảo luận về những khó khăn trong sản xuất, thu nhập của người dân trước biến động giá nông sản, dịch bệnh và thời tiết bất thường, gắn với việc lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt, tinh thần trách nhiệm và các ý kiến trao đổi tâm huyết của đảng viên về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, chú trọng tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với những vấn đề thực tiễn tại khu dân cư như phát triển kinh tế, giảm nghèo, chăm lo sức khỏe nhân dân và vận động học sinh đến trường.

Nội dung sinh hoạt cần tập trung đánh giá rõ kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp cụ thể; phát huy tinh thần dân chủ, khuyến khích đảng viên tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, nâng cao chất lượng nghị quyết và hiệu quả tổ chức thực hiện.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ. Ảnh: VINH ANH

Về công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị cấp ủy địa phương lãnh đạo thực hiện đúng quy định, phát huy dân chủ; lựa chọn những người có đủ uy tín, năng lực và trách nhiệm để nhân dân bầu.

Đồng thời, nhấn mạnh vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ, yêu cầu mỗi đảng viên phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức hoàn thành tốt nhiệm vụ tại địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng vững mạnh.

Trước đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đã đến thăm mô hình nuôi hươu lấy nhung trên địa bàn xã Phước Chánh.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 3 từ trái sang) tặng quà động viên chủ mô hình nuôi hươu lấy nhung tại xã Phước Chánh. Ảnh: VINH ANH

Mô hình nuôi hươu lấy nhung tại xã Phước Chánh có khoảng 20 hộ tham gia, được hỗ trợ con giống và xây dựng chuồng trại từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch UBND thành phố động viên các hộ tiếp tục nỗ lực, chăm sóc đàn hươu đúng kỹ thuật để phát triển mô hình hiệu quả; đề nghị chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật, kết nối đầu ra sản phẩm; theo dõi, đánh giá hiệu quả thực tế để có cơ sở nhân rộng phù hợp với điều kiện địa phương.