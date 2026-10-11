Lộ trình 4 đợt xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ ở TP.HCM

Đoàn xe đưa tiễn hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM trong ngày sơ duyệt 10/10. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức trong ngày 14/10.

Tổng cộng 731 bộ hài cốt liệt sĩ sẽ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, gồm 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 liệt sĩ.

Các nghi thức bắt đầu lúc 7h30 với lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng). Đến 8h, lễ viếng và lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ diễn ra tại công viên.

Sau lễ truy điệu, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố để an táng. Đợt xe đầu tiên dự kiến xuất phát khoảng 8h45; ba đợt còn lại tiếp tục di chuyển và hoàn thành hành trình trong ngày.

Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị cho lễ an táng hài cốt liệt sĩ ngày 14/10. Ảnh: Duy Hiệu.

Lộ trình dự kiến bắt đầu từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, theo đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, qua vòng xoay Dân Chủ, tiếp tục theo đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội và đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Quãng đường dự kiến khoảng 26 km.

Thời gian xuất phát và phương án tổ chức lưu thông do Ban Tổ chức cùng lực lượng chức năng điều hành. Lộ trình có thể được điều chỉnh để bảo đảm an toàn, trật tự giao thông.

Ban Chỉ đạo đề nghị chính quyền các phường có tuyến đường đoàn xe đi qua tuyên truyền, vận động người dân sinh sống hai bên đường ra khu vực vỉa hè tiễn biệt các liệt sĩ. Các địa phương liên quan gồm Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Bình.

Người dân được mời cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Hoạt động cần bảo đảm trang nghiêm, an toàn, không gây mất an ninh, trật tự hoặc ảnh hưởng đến giao thông trên các tuyến đường.