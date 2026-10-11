Tổn thất tài sản trong lũ, nhiều tiểu thương Bangkok chật vật tìm khả năng kiếm sống

Ngập lụt sau mưa lớn kéo dài tại Bangkok, Thái Lan ngày 6/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Korn Chatikavanij, Phó chủ tịch Đảng Dân chủ Thái Lan đã đưa ra lời kêu gọi trên trong chuyến thăm khu Klong Chan tại Bangkok ngày 10/11, nhằm lắng nghe ý kiến của người dân và đánh giá thiệt hại do ngập lụt gây ra.

Theo truyền thông địa phương, có hơn 10.000 người sinh sống tại khu dân cư này, nơi phải đối mặt với tình trạng ngập lụt kéo dài kể từ ngày 26/9.

Ông Korn cho biết thiên tai đã gây hư hại cho các phương tiện và thiết bị mưu sinh, cũng như hầu hết trong số hơn 400 cửa hàng tại khu vực này.

Mực nước lũ dâng cao hơn 1,5 mét đã làm hư hỏng các trang thiết bị cửa hàng, đồ điện gia dụng, thiết bị làm lạnh và hàng hóa.

Ông Korn đánh giá tổn thất lớn nhất không phải là tài sản mà là khả năng kiếm sống. Ông cho rằng các chính sách hỗ trợ của chính phủ vẫn chưa rõ ràng về mức hỗ trợ, thời gian triển khai cũng như phạm vi áp dụng.

Mặc dù Ngân hàng Tiết kiệm Chính phủ (GSB) đã công bố các khoản vay khẩn cấp, nhưng những yêu cầu về điều kiện thụ hưởng phức tạp, bao gồm các quy định về hồ sơ giao dịch, giấy phép đăng ký kinh doanh và hạn chế từ cơ quan thông tin tín dụng… đã hạn chế nhiều tiểu thương bị ảnh hưởng tiếp cận được nguồn vốn này.

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đánh giá kỹ lưỡng nguy cơ lũ lụt và đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả, trong bối cảnh Bangkok đang chuẩn bị đăng cai các hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới. Hội nghị dự kiến diễn ra tại Bangkok từ ngày 12 đến 18/10, với Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit là địa điểm tổ chức chính.

Tại hội thảo do Hội Nhà báo Thái Lan tổ chức ngày 7/10, các chuyên gia môi trường và thủy lợi cảnh báo rằng khoảng 30% diện tích thủ đô Bangkok có nguy cơ bị ngập vĩnh viễn vào năm 2050 nếu chính phủ không khẩn cấp cải tổ hệ thống quản lý nguồn nước và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.