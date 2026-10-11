Dự kiến từ ngày 12/10, cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình giảm tốc độ tối đa xuống 100 km/h

Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở văn bản số 6199/CĐBVN-TCGT ngày 18/9/2026 của Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) về điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc CT.01, đoạn Cầu Giẽ – Ninh Bình.

Theo nội dung điều chỉnh, tốc độ khai thác tối đa đối với các làn, đoạn tuyến cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình hiện đang quy định mức 120 km/h sẽ giảm xuống còn 100 km/h. Các quy định về tốc độ tại những vị trí, đoạn tuyến khác và các nội dung tổ chức giao thông khác trên tuyến đường tiếp tục được thực hiện theo phương án tổ chức giao thông hiện hành.

Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở rà soát điều kiện khai thác thực tế của tuyến, nhằm bảo đảm tốc độ khai thác phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng, tính đồng bộ trong tổ chức giao thông với các đoạn tuyến cao tốc liền kề. Qua đó, góp phần nâng cao an toàn giao thông và bảo đảm khai thác tuyến đường an toàn, ổn định.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, quy định tốc độ mới có hiệu lực kể từ thời điểm hệ thống báo hiệu đường bộ tương ứng được hoàn thành điều chỉnh và đưa vào sử dụng trên tuyến. Thời điểm dự kiến là ngày 12/10/2026.

Để bảo đảm an toàn khi lưu thông trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, người điều khiển phương tiện cần chủ động quan sát, tuân thủ nghiêm hệ thống biển báo giao thông, đặc biệt là biển báo tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu và biển báo tại các khu vực nút giao.

Bên cạnh đó, điều khiển phương tiện cần điều chỉnh tốc độ phù hợp với điều kiện thực tế, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, chú ý quan sát khi chuyển làn, ra vào đường cao tốc và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.