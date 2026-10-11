Xã Tây Giang hoàn thành tổ chức bầu cử trưởng thôn

Người dân thôn Ahu, xã Tây Giang thống nhất kết quả bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: LÊ TIẾN

Tại các điểm bầu cử, người dân được nghe báo cáo tổng kết hoạt động của thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân thông qua việc lựa chọn người có đủ năng lực, uy tín, tâm huyết đảm nhận chức vụ trưởng thôn.

Qua đó, gửi gắm niềm hy vọng trưởng thôn được bầu sẽ phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền địa phương với người dân, góp phần thúc đẩy các phong trào kinh tế - xã hội tại cơ sở, đóng góp vào sự phát triển chung của xã Tây Giang.

Thôn Ahu ra mắt Trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: LÊ TIẾN

Theo kết quả bầu cử, cả 14 thôn trên địa bàn xã đã hoàn thành công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, 14/14 trưởng thôn tái cử với số phiếu đạt 100% và cả 14 trưởng thôn đều là đảng viên.