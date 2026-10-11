Hình ảnh về dự báo hoạt động của bão Koguma nằm cách cực Bắc đảo Luzon khoảng 3.090km về phía Đông. (Ảnh chụp màn hình windy).

Thông tin về áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông nối áp thấp mới hình thành

Thông tin về đợt áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông vừa hình thành được phát đi từ Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA). Theo đó, hai áp thấp mới hình thành gần Biển Đông mang ký hiệu 10b nằm cách Catarman, tỉnh Northern Samar, khoảng 410km về phía Đông. Hệ thống đang hoạt động ở phía Đông Philippines, gần khu vực miền Trung nước này. Áp thấp được dự báo ít có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trong 24 giờ tới.

Cùng với đó, áp thấp 10a nằm cách khu vực Đông Nam đảo Luzon khoảng 2.335km về phía Đông, tại vị trí 13,5 độ vĩ Bắc - 145,8 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp đạt 35 km/h và được dự báo có khả năng trung bình phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trong 24 giờ tới.

Tuy nhiên, áp thấp này di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc nên không có khả năng hướng về Biển Đông.

Trong khi đó, bão Koguma nằm cách cực Bắc đảo Luzon khoảng 3.090km về phía Đông, tại vị trí 21,4 độ vĩ Bắc - 151,6 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 165km/h, giật 205km/h. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam?

Về khả năng ảnh hưởng của áp thấp đến vùng biển Việt Nam, theo bản tin dự báo mùa của Trung tâm Khí tượng và Thủy văn quốc gia, từ tháng 10-12/2026, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông: 4,5 cơn, đổ bộ vào đất liền: 1,9 cơn). Đối với 2 đợt áp thấp mới hình thành đều ít có khả năng hướng về Biển Đông.

Sang đến đầu năm 2027, từ tháng 01-3/2027, ít có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.

Hiện nay, ngày 11/10, dự báo thời tiết trên vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong 24 giờ tới, trong khoảng ngày và đêm 11/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Đặc biệt, một cảnh báo được đưa ra là từ đêm 11/10, gió trên các vùng biển hoạt động yếu dần.

Mặc dù vậy, chuyên gia cho rằng, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp dưới tác động của biến đổi khí hậu. Người dân và các địa phương cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ngắn hạn để chủ động phòng tránh thiên tai, bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống.