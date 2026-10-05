Tự hào người cán bộ 'sen hồng'

“Để vượt qua những khó khăn, vất vả của nghề, người làm tín dụng chính sách phải thật sự yêu ngành, yêu nghề và cần một trái tim nhiệt huyết” - một đồng nghiệp nói với tôi như vậy. Là một cán bộ gạo cội với nhiều thành tích, nhưng khi nói về nghề của mình, anh lại chỉ hân hoan khi nói về những niềm vui nhỏ.

Cán bộ “sen hồng” luôn đồng hành cùng bà con ở khắp làng quê.

Trong rất nhiều niềm vui nhỏ, niềm vui mà hầu hết những người làm NHCSXH ít nhiều đều nhận được có lẽ là niềm vui được tin tưởng, được gửi gắm. Đó có thể là một sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập, cũng có thể là một bác cựu chiến binh (CCB) có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh (SXKD), vươn lên thoát nghèo hay một người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để làm lại cuộc đời, một lão nông nhờ tín dụng chính sách mà thay đổi đời sống… Tựu trung lại, tất cả niềm vui của hộ nghèo và các đối tượng chính sách đều được bắt nguồn từ vốn vay ưu đãi của Chính phủ, ở họ tôi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng.

Thực tiễn cho thấy, tín dụng chính sách như “chiếc phao cứu sinh” mà những người dân nghèo có thể “tiếp cận” để tìm sự giúp đỡ khi cần đầu tư SXKD. Và thực tế, rất nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã được NHCSXH hỗ trợ về vốn, sớm thoát nghèo và có cuộc sống ổn định. Đó có lẽ là niềm vui đặc biệt, đặc trưng nhất của những cán bộ “sen hồng”, mùa nắng hay mùa mưa, dù ngày hay đêm vẫn lặn lội đến với người dân để giúp họ thoát nghèo, xây dựng đời sống mới… Thật tự hào khi là cán bộ NHCSXH.

Một trong những đặc biệt khác của cán bộ NHCSXH là được “sống” được tận mắt chứng kiến, được thấy sự thay đổi của mỗi người dân nghèo, của mỗi làng quê. Mỗi một người dân, một câu chuyện, một hoàn cảnh… là một trang trong cuốn sách vô tận của cuộc đời. Đó có thể là một thanh niên đi xuất khẩu lao động, một hộ nghèo, một nông dân chất phác, một CCB, một chị phụ nữ hay một thanh niên với khát vọng vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình…

Một đồng nghiệp khác của tôi cũng từng nói: “Xung quanh chúng ta còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, còn nhiều người cần vốn để phát triển kinh tế… Và với chúng tôi, cái quý giá nhất là biết ơn công việc đã cho mình cái “danh phận” để được lắng nghe và đồng hành cùng bà con trên chặng đường thoát nghèo”. Quả thật, được đi, được gặp gỡ và được mang đồng vốn của Chính phủ đến với bà con, chính là một may mắn.

Tôi và rất nhiều đồng nghiệp khác của mình, từng có những vinh dự rất “nghề”: Vinh dự vì mình được tận mắt chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn thay đổi cuộc đời từ những đồng vốn nhỏ mà ý nghĩa vô cùng lớn lao! Ấy là khi chúng tôi về giao dịch tại những Điểm giao dịch xa xôi, cách xa trung tâm. Nếu như với người khác, mỗi lần đi xa là một lần trải nghiệm, thì với chúng tôi mỗi lần về giao dịch với bà con là một lần chúng tôi cùng “Chung lưng đấu cật, đồng hành cùng bà con để làm sao đồng vốn phát huy hiệu quả cao nhất, mang lại lợi ích nhất”…

Với vai trò “người chuyển tải đồng vốn của Chính phủ”, những cán bộ “sen hồng” được hiện diện trong từng khoảnh khắc, gần gũi và nhìn thấy rõ những chuyển biến của bà con là niềm hạnh phúc thật lớn lao.

Với phương châm “Thấu hiểu lòng dân - tận tâm phục vụ”, những cán bộ “sen hồng” như chúng tôi được gần dân, sát dân, những người làm tín dụng chính sách thường xuyên được “tiếp lửa”, “nuôi nghề” bằng những cuộc tập huấn, được học hỏi, nâng cao trình độ, được bồi dưỡng, phát triển kỹ năng.