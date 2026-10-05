GRDP quý III tăng hai con số, Hà Nội dồn lực cho cú tăng tốc cuối năm

Chiều 5/9, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội Quý III năm 2026. Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội chủ trì buổi họp báo.

Thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của Thủ đô 9 tháng năm 2026 và mục tiêu 3 tháng cuối năm, bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, GRDP quý III/2026 của Hà Nội ước tăng 10,02%, lần đầu tiên trong năm đạt mức tăng hai con số và cũng là mức tăng cao nhất trong các quý từ đầu năm. Kết quả này tạo thêm dư địa để Thủ đô tăng tốc trong những tháng cuối năm.

Tăng trưởng quý III khởi sắc

Kinh tế Hà Nội đang cho thấy những tín hiệu tích cực khi bước vào chặng cuối năm. Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, GRDP quý III/2026 của Thủ đô ước tăng 10,02% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức cao nhất trong các quý từ đầu năm. Đây cũng là lần đầu tiên trong năm 2026, tăng trưởng kinh tế Hà Nội đạt mức hai con số.

Tính chung 9 tháng, GRDP của Thành phố tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% của cùng kỳ năm trước. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt khoảng 1.294,9 nghìn tỷ đồng. Trong cơ cấu kinh tế, khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi chiếm 67,64% GRDP và đóng góp hơn 6 điểm % vào mức tăng trưởng chung. Khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 20,6%, trong khi nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 1,91%.

GRDP Hà Nội tăng 10,02% trong quý III, Thủ đô tăng tốc cho chặng nước rút

Sức mua trong nước cũng tiếp tục cải thiện. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt 810,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Du lịch tiếp tục là một điểm sáng. Hà Nội đón khoảng 27,5 triệu lượt khách trong 9 tháng, tăng 6,2%; riêng khách quốc tế đạt 6,67 triệu lượt, tăng 22%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 113,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3%.

Đầu tư và xây dựng trở thành lực kéo

Một trong những điểm đáng chú ý của bức tranh kinh tế Hà Nội là sự cải thiện mạnh của hoạt động đầu tư và xây dựng. Riêng quý III, ngành xây dựng tăng 13,63%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng đạt 451,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; riêng quý III đạt khoảng 194,6 nghìn tỷ đồng, tăng 24,5%.

Tiến độ giải ngân đầu tư công cũng có chuyển biến tích cực. Đến hết ngày 30/9, Hà Nội đã giải ngân 115.574 tỷ đồng, tương đương 96,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 69,91% kế hoạch Thành phố giao đến thời điểm báo cáo. Nguồn lực đầu tư đang được tập trung cho hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn. Thành phố thúc đẩy 84 dự án hạ tầng chiến lược với tổng quy mô khoảng 330.458 tỷ đồng.

Cùng với đó, dự án Vành đai 4 tiếp tục được đẩy nhanh, tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã hoàn thành công tác khoan hầm, trong khi nhiều dự án cầu lớn vượt sông Hồng cũng được thúc đẩy tiến độ. Những chuyển động này được kỳ vọng tạo thêm dư địa cho tăng trưởng, không chỉ trong ngắn hạn mà còn mở rộng không gian phát triển của Thủ đô trong những năm tới.

Các chỉ số về tài chính, ngân sách và tín dụng cũng cho thấy sức vận động của nền kinh tế đang được duy trì. 9 tháng năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 568.582 tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán và tăng 6,1% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng đạt khoảng 6.589 nghìn tỷ đồng, tăng 14,08% so với cuối năm 2025.

Hà Nội thu hút 4,07 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng, tăng 5,9%. Đáng chú ý, dòng vốn đang có xu hướng dịch chuyển vào những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao hơn. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ thu hút khoảng 2,24 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng vốn FDI.

Sản xuất công nghiệp cũng có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 9%, riêng quý III tăng 9,3%. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 16,86 tỷ USD, tăng 9,3%; riêng quý III đạt khoảng 6,2 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ.

Không thể chủ quan với mục tiêu tăng trưởng

Dù bức tranh kinh tế có nhiều điểm sáng, Hà Nội vẫn đang đối mặt với không ít sức ép trong chặng đường còn lại của năm.

Một trong những vấn đề đáng lưu ý là sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp. Trong 9 tháng, khoảng 26.100 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 10.600 doanh nghiệp giải thể. Sản xuất công nghiệp phục hồi nhưng chưa đồng đều. Tồn kho của ngành chế biến, chế tạo cuối tháng 9 tăng 26,5%. Một số nhóm hàng xuất khẩu chủ lực như máy móc, dệt may, gỗ vẫn suy giảm.

Trong bối cảnh thương mại quốc tế tiếp tục biến động, các yêu cầu mới về tiêu chuẩn xanh cũng tạo thêm áp lực về chi phí và khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. Áp lực giá cả cũng chưa hoàn toàn hạ nhiệt. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,91%, trong đó giá nhà ở, điện, nước, giáo dục và vật liệu xây dựng tăng khá cao, tác động trực tiếp tới chi phí sản xuất và sức mua của người dân.

Điều này cho thấy, để duy trì đà tăng trưởng trong quý IV, Hà Nội không thể chỉ trông chờ vào một vài động lực riêng lẻ. Thành phố cần tạo sự cộng hưởng từ đầu tư, xây dựng, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, tiêu dùng và du lịch.

Trong những tháng cuối năm, đầu tư công và xây dựng tiếp tục được Hà Nội xác định là những động lực có khả năng tạo chuyển biến nhanh. Thành phố sẽ tiếp tục kiểm đếm tiến độ giải ngân tới từng chủ đầu tư, từng dự án; đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư, vật liệu và tổ chức thi công.

Các dự án giao thông, đường sắt đô thị, cầu vượt sông Hồng, chống ngập và những công trình hạ tầng lớn được yêu cầu tiếp tục tăng tốc. Cùng với đầu tư công, Hà Nội sẽ tập trung chuyển các dự án đã có chủ trương hoặc cam kết đầu tư thành nguồn vốn thực hiện, khối lượng xây dựng và năng lực sản xuất thực tế; đồng thời tháo gỡ vướng mắc tại các dự án ngoài ngân sách.

Với dòng vốn FDI, Thành phố định hướng thu hút các dự án chất lượng cao trong những lĩnh vực như công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu - phát triển và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Đối với doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu, Hà Nội dự kiến làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp lớn, các dự án có khả năng tăng công suất ngay trong quý IV để tháo gỡ những điểm nghẽn về tín dụng, đất đai, nguyên liệu, năng lượng, lao động, logistics và thủ tục đầu tư.

Khai thác dư địa từ tiêu dùng và du lịch

Quý IV cũng là thời điểm nhu cầu mua sắm, tiêu dùng và du lịch thường tăng cao. Đây được xem là dư địa quan trọng để Hà Nội tạo thêm động lực cho tăng trưởng những tháng cuối năm.

Thành phố sẽ đẩy mạnh kích cầu thương mại, thương mại điện tử, kinh tế đêm, du lịch và công nghiệp văn hóa; đồng thời hướng tới tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách thay vì chỉ tập trung vào số lượng khách.

Cùng với các giải pháp kinh tế, Hà Nội tiếp tục thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời đưa các cơ chế mới của Luật Thủ đô và các nghị quyết của HĐND Thành phố vào thực tiễn.

Tăng trưởng 10,02% trong quý III cho thấy nền kinh tế Thủ đô đang lấy lại đà tăng tốc. Tuy nhiên, chặng đường cuối năm chỉ còn vài tháng, trong khi yêu cầu tạo thêm giá trị tăng trưởng là rất lớn.

Vì vậy, bài toán của Hà Nội trong quý IV không đơn thuần là duy trì tốc độ tăng trưởng, mà phải biến nguồn vốn, dự án, quy hoạch và chính sách đã được khơi thông thành sản lượng, doanh thu và giá trị gia tăng thực tế. Đây sẽ là yếu tố quyết định khả năng Hà Nội bứt phá trong những tháng cuối năm và tiến gần hơn tới mục tiêu tăng trưởng cao đã đặt ra cho năm 2026.