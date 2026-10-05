Tập huấn triển khai thí điểm Nền tảng quản lý án toàn trình

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn. (Ảnh: MĐ)

Theo kế hoạch, chương trình tập huấn được tổ chức thành 3 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 5 đến 8/10 tại Thành phố Hà Nội; đợt 2 từ ngày 10 đến 13/10 tại Nha Trang, Khánh Hòa; đợt 3 từ ngày 15 đến 20/10 tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao.

Ông Ngô Hoài Thương, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Tòa án nhân dân tối cao) cho biết, việc tổ chức tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng Nền tảng quản lý án toàn trình cho đội ngũ công chức nòng cốt, phục vụ công tác hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai thí điểm.

Từ ngày 15/10/2026, tất cả vụ án, vụ việc thụ lý mới phải được cập nhật trên Nền tảng quản lý án toàn trình ngay khi thụ lý và trong quá trình giải quyết. Các vụ án, vụ việc thụ lý từ ngày 1 đến 14/10 cũng phải được cập nhật để quản lý thống nhất trên Nền tảng.

Trong thời gian thí điểm, Tòa án nhân dân các cấp cập nhật dữ liệu đồng thời trên Phần mềm Quản lý án (QLTA) và Nền tảng quản lý án toàn trình (E-QLTA), bảo đảm thống nhất số lượng vụ án, vụ việc và dữ liệu trên hai hệ thống.

Thời gian thí điểm dự kiến 3 tháng, tính từ ngày 1/10/2026. Tòa án nhân dân tối cao sẽ căn cứ kết quả triển khai để xem xét rút ngắn thời gian thí điểm nếu đáp ứng yêu cầu.

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, Chánh án Tòa án nhân dân các cấp trực tiếp chỉ đạo công chức tham gia tập huấn đầy đủ, triển khai thí điểm nghiêm túc; thường xuyên kiểm tra tiến độ cập nhật, chất lượng dữ liệu và việc tạo lập hồ sơ điện tử.

Cục Công nghệ thông tin được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng Nền tảng; đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả triển khai, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để báo cáo Tòa án nhân dân tối cao.