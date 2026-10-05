Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp ông Thorbjorn Fors, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Siemens Energy châu Á - Thái Bình Dương - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Đức; đánh giá cao vai trò của Đức trong Liên minh châu Âu, cũng như thế mạnh về công nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Đức, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển tích cực. Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Đức, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu.

Cho biết Việt Nam đang đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Đức như Siemens có nhiều tiềm năng tham gia vào quá trình này.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Siemens Energy mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận, đánh giá cao sự hiện diện và hợp tác của Siemens tại Việt Nam trong 35 năm qua, trong đó có hợp tác với các tập đoàn lớn như Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, GDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số, kéo theo nhu cầu rất lớn về năng lượng, với tốc độ tăng nhu cầu năng lượng khoảng 1,4-1,5 lần tốc độ tăng GDP.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang tập trung phát triển các nguồn năng lượng, trong đó có điện gió ngoài khơi, điện khí, đồng thời phát triển hệ thống truyền tải điện. Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn Siemens Energy với thế mạnh về công nghệ và kinh nghiệm quốc tế tích cực tham gia quá trình này.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực dành thời gian tiếp, ông Thorbjorn Fors khẳng định Siemens Energy tin tưởng vào triển vọng phát triển của Việt Nam và mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Ông Thorbjorn Fors khẳng định Siemens Energy tin tưởng vào triển vọng phát triển của Việt Nam và mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Theo ông Thorbjorn Fors, tăng trưởng kinh tế cùng quá trình phát triển các ngành công nghiệp mới sẽ làm nhu cầu điện của Việt Nam tăng mạnh. Siemens Energy có thế mạnh trên nhiều khâu của ngành năng lượng, từ turbine khí, turbine hơi, điện gió đến lưới điện và truyền tải điện.

Siemens Energy mong muốn không chỉ cung cấp thiết bị mà hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng tại Việt Nam, bao gồm sản xuất các cấu phần, lắp ráp, logistics, lắp đặt, thử nghiệm, vận hành và bảo trì; gắn với nội địa hóa, chuyển giao công nghệ và phát triển năng lực cho lao động Việt Nam.

Theo ông Thorbjorn Fors, việc triển khai theo lộ trình ổn định qua từng năm sẽ tạo điều kiện hình thành chuỗi cung ứng và phát triển quan hệ hợp tác bền vững. Tập đoàn cũng mong muốn tiếp tục trao đổi với phía Việt Nam về chính sách, thị trường và các thủ tục liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án.

Ông Thorbjorn Fors đề xuất hai bên xây dựng một nhóm công tác chung gồm các chuyên gia, đầu mối của hai bên để thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, cùng xử lý những khó khăn phát sinh, qua đó thúc đẩy tiến độ hợp tác.

Hoan nghênh các đề xuất của Siemens Energy, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Đức và Siemens Energy, đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam; mong muốn các kế hoạch hợp tác giữa hai bên sớm được triển khai, đáp ứng nhu cầu phát triển năng lượng của Việt Nam trong giai đoạn tới.