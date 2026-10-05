[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Giá nhà tại phần lớn châu Âu tiếp tục tăng mạnh trong quý 2/2026, với mức tăng 4,7% trên toàn EU và vượt lạm phát tại nhiều quốc gia, trong đó Bồ Đào Nha, Bulgaria và Tây Ban Nha dẫn đầu, trái ngược với xu hướng giảm tại Phần Lan, Luxembourg và Pháp…