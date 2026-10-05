Giá đường tiếp đà tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2024

Giá đường thô kỳ hạn tiếp tục tăng trong phiên 5/10 tại New York, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về nguồn cung toàn cầu do các vấn đề về thời tiết và sản lượng tại các quốc gia trồng mía hàng đầu.

Tiếp nối đà tăng gần 8% của tuần trước, hợp đồng đường được giao dịch nhiều nhất tăng tới 2%, lên 20,20 xu Mỹ/pound, cao nhất kể từ ngày 17/12/2024.

Hiện tượng thời tiết El Niño đang gây lo ngại về nguồn cung nông sản, trong đó đường được dự báo là một trong những mặt hàng đầu tiên chịu ảnh hưởng.

Vào đầu năm, thị trường từng dự báo về tình trạng dư thừa nguồn cung, nhưng các rủi ro thời tiết đã đảo ngược tình thế, khi gây nguy cơ thiếu hụt.

Trong khi đó, lượng mưa quá lớn đã làm chậm tiến độ thu hoạch và ép mía tại Brazil, quốc gia sản xuất đường hàng đầu thế giới. Tại Ấn Độ, nước sản xuất lớn thứ hai, lượng mưa thấp nhất kể từ năm 2015 đã khiến dự báo sản lượng đường giảm xuống còn khoảng 30 triệu tấn.

Còn theo Hệ thống giám sát tài nguyên nông nghiệp của Liên minh châu Âu, năng suất củ cải đường, một nguyên liệu để chiết xuất đường, tại khu vực này được dự báo sẽ thấp hơn 11% so với mức trung bình 5 năm.

Mặc dù sản lượng sụt giảm ở một khu vực thường có thể được bù đắp bằng sản lượng tăng ở nơi khác, nhưng các điều kiện bất lợi xảy ra đồng thời tại nhiều quốc gia trồng mía chủ chốt có thể làm mất đi sự bù trừ đó.

Các chuyên gia phân tích của công ty cung cấp và phân tích số liệu thị trường hàng hoá Green Pool Global hạ dự báo sản lượng đường niên vụ 2026/27 tại khu vực Trung-Nam Brazil 3%./.