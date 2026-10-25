Từ buôn làng đến không gian số
Từ tháng 8/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, phong trào “Bình dân học vụ số” mang ý nghĩa chiến lược, hướng đến nâng cao dân trí số, trang bị kỹ năng công nghệ cho người dân.
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Thắm
Đơn vị: Báo và PTTH Lâm Đồng
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tu-buon-lang-den-khong-gian-so-471294.html