Việt Nam-Italy mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Ngày 2/11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Italy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Italy Maria Tripodi đã đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 7 cấp Thứ trưởng Ngoại giao giữa Việt Nam và Italy.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, tại tham vấn, hai bên đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước, rà soát tình hình hợp tác trong thời gian qua và đề ra định hướng cho quan hệ Việt Nam-Italy trên nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng.

Hai thứ trưởng vui mừng nhận thấy kể từ tham vấn trước, hai bên đã phối hợp chặt chẽ và đạt được những kết quả tích cực như tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp, các kênh, nhất là tổ chức thành công chuyến thăm chính thức Italy của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (tháng 4/2026); phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

Thứ trưởng Maria Tripodi bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu và mục tiêu chiến lược của Việt Nam đến năm 2030 và 2045; đánh giá quan hệ Việt Nam-Italy đang phát triển hết sức tốt đẹp. Khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng và là đối tác thương mại lớn nhất của Italy trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Thứ trưởng Italy nhấn mạnh sẽ luôn đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường phát triển sắp tới.

Trên lĩnh vực kinh tế, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao việc kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt kỷ lục 7,3 tỷ USD, vượt mục tiêu 7 tỷ USD được đề ra năm 2023; đề nghị hai bên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng thông qua việc triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA).

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Italy thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam và vận động 5 nước EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA).

Nhất trí với các đề xuất nêu trên, Thứ trưởng Maria Tripodi bày tỏ hài lòng về những kết quả tích cực trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; đồng thời khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Hiệp định EVFTA và việc sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA.

Thứ trưởng cho biết doanh nghiệp Italy đang rất quan tâm đến các cơ hội đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, cũng như đẩy mạnh hợp tác về chuyển đổi năng lượng xanh, điện nhiệt, triển khai Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) và điện gió ngoài khơi.

Hai bên thống nhất sẽ tăng cường phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại để kết nối chặt chẽ hơn nữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Về các lĩnh vực hợp tác khác, hai thứ trưởng nhất trí triển khai hiệu quả Chương trình hành động Việt Nam-Italy giai đoạn 2025-2026, tầm nhìn 2027; đẩy mạnh các trụ cột hợp tác về quốc phòng, an ninh, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hai bên đánh giá cao việc tàu hải quân Italy cập cảng thăm Việt Nam tháng 9/2026.

Về văn hóa-giáo dục, hai bên nhất trí thúc đẩy các hoạt động giao lưu, phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa tại mỗi nước, tiếp tục hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn trong công tác bảo tồn di sản; khẳng định sẵn sàng cung cấp các chương trình học bổng cho sinh viên hai nước.

Hai bên nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc; tăng cường hợp tác trong khuôn khổ ASEAN-Italy và ASEAN-EU.

Chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Về Biển Đông, hai bên đề cao việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã có cuộc gặp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa thánh Mihaita Blaj, trao đổi về các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác hai bên./.