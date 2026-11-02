Góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó Việt Nam-Lào

Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước thời gian qua; đề nghị Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào và Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước, nhất là trong năm 2027 khi hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh chúc mừng đồng chí Sonexay Siphandone được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội Lào, thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với những đóng góp của đồng chí; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ X; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng tình đoàn kết đặc biệt với Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, là nhân tố có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước; nhấn mạnh việc gìn giữ, củng cố và phát huy mối quan hệ đặc biệt này là trách nhiệm chung của các cấp, ngành, tổ chức và nhân dân hai nước, trong đó có các tổ chức đối ngoại nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cho biết Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào và Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước. Thời gian qua, hai Hội đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, nhất là vào những dịp kỷ niệm lớn; thường xuyên tổ chức giao lưu thanh niên, học sinh, sinh viên; gặp gỡ giữa cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam với thế hệ trẻ hai nước; tri ân các anh hùng liệt sĩ; chăm lo, hỗ trợ lưu học sinh Lào tại Việt Nam; phối hợp hỗ trợ an sinh xã hội, giúp đỡ các địa phương còn khó khăn… Hướng tới năm 2027, hai Hội sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hai nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai Hội thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone đề nghị hai Hội tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước.