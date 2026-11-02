Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương

Theo Quyết định, Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu chiến lược, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng trong các lĩnh vực tuyên giáo, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; là cơ quan định hướng về chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương có nhiệm vụ gồm: Nghiên cứu, tham mưu; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; thẩm định; tham gia, phối hợp công tác; thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Về quyền hạn, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan ở Trung ương và địa phương làm việc, báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cử cán bộ tham dự các phiên họp, hội nghị, buổi làm việc của các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, ban, bộ, ngành, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan đến công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc công tác tuyên giáo.

Quang cảnh Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10/2026 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. (Ảnh minh hoạ: Báo QĐND)

Đề nghị các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, ban, bộ, ngành, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chỉ đạo, định hướng tuyên truyền khi phát sinh tình huống phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp khác theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá, khoa học, giáo dục thực hiện nội dung chỉ đạo, định hướng về chính trị, tư tưởng và tuyên truyền thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý, yêu cầu dừng đăng tải hoặc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, xấu độc, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chủ trì tổ chức giao ban công tác tuyên giáo, giao ban báo chí, xuất bản, văn hoá - văn nghệ, thông tin đối ngoại; triệu tập hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và các hội nghị chuyên đề để chỉ đạo, định hướng công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền trong toàn hệ thống chính trị.

Về tổ chức bộ máy, Ban Tuyên giáo Trung ương có Trưởng Ban và một số Phó Trưởng Ban, trong đó có Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm, số lượng Phó Trưởng Ban thực hiện theo quyết định của Bộ Chính trị.

Cơ cấu tổ chức có 11 đơn vị gồm: Vụ Lý luận chính trị; Vụ Tuyên truyền; Vụ Báo chí - Xuất bản; Vụ Văn hoá - Văn nghệ; Vụ Thông tin - Đối ngoại; Vụ Khoa giáo; Vụ Nghiên cứu Dư luận xã hội; Vụ Địa phương; Vụ Tổng hợp; Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Văn phòng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 246-QĐ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Xem toàn văn Quyết định tại đây: quyet-dinh