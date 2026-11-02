Chuyển giao Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh về Bộ Công an quản lý

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 2/11/2026 chuyển giao nguyên trạng Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Bộ Công an quản lý.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện bàn giao nguyên trạng Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh về Bộ Công an quản lý; chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo thực hiện điều chuyển biên chế viên chức, người lao động, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở của Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh để quản lý theo quy định.

Bộ Công an tiếp nhận nguyên trạng Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh để quản lý theo quy định; phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc điều chuyển biên chế viên chức, người lao động, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở của Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh để tiếp nhận, quản lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh sau khi tiếp nhận tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Bộ Công an tổ chức hoạt động của Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh sau khi tiếp nhận bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không làm gián đoạn hoạt động đào tạo của Trường hiện nay./.