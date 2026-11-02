[Video] Quân khu 2 tìm kiếm, quy tập 429 hài cốt liệt sĩ

Đến ngày 31/10/2026, toàn Quân khu huy động 43.618 ngày công, tìm kiếm, quy tập được 429 hài cốt liệt sĩ, trong đó 396 hài cốt tại Việt Nam và 33 hài cốt tại 6 tỉnh Bắc Lào; tổ chức 24 lễ truy điệu, an táng 345 hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó, Quân khu huy động hơn 3.200 cán bộ, nhân viên thuộc 170 đội tham gia rà phá bom mìn, vật nổ, hoàn thành hơn 10.553 ha, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

TRƯỜNG QUÂN