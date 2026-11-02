Phú Hựu tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại biểu và Nhân dân tham dự Ngày hội.

Tại Ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận 2 ấp phối hợp với các chi hội, đoàn thể vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự.

Nổi bật, địa phương vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 15 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng, bàn giao 1 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 160 triệu đồng; vận động trên 200 triệu đồng chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, phối hợp chăm lo 132 hộ gia đình chính sách, người có công và các đối tượng khó khăn.

Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa trên 99% số hộ thuộc diện bình xét.

Chủ tịch UBND xã Võ Thị Bình trao Giấy khen cho các gia đình tiêu biểu.

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Minh Trung đề nghị cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, chú trọng hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định cuộc sống...

Tại Ngày hội, Ban Công tác Mặt trận ấp Hưng Thạnh phát động phong trào thi đua yêu nước, vận động người dân chung tay xây dựng khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân”.