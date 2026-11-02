Petrolimex phát động Giải chạy 'Truyền thống Đỏ-Khát vọng Xanh' năm 2026

Ông Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex thực hiện nghi thức thắp đài lửa, chính thức phát động Giải chạy với thông điệp “Truyền thống Đỏ - Khát vọng Xanh” (Nguồn ảnh: Petrolimex)

Dự Lễ phát động Giải chạy, về phía đại biểu khách mời, có bà Đỗ Đức Hạnh - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Chính phủ; bà Nguyễn Ngọc Tâm - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công thương.

Về phía Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có ông Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn; ông Lưu Văn Tuyển - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn; ông Đặng Trần Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ; ông Nguyễn Sỹ Cường - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Giải; ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải; ông Dương Tuấn Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Nhóm đại diện vốn Nhà nước tại Tập đoàn; Trưởng/phó các phòng/ban nghiệp vụ; các Ban tham mưu Đảng ủy; Lãnh đạo Công đoàn Xăng dầu Việt Nam; Đoàn Thanh niên Tập đoàn và cán bộ công nhân viên Tập đoàn; Lãnh đạo các Tổng Công ty/Công ty trực thuộc Tập đoàn tại địa bàn Hà Nội. Tham dự buổi Lễ còn có hơn 800 cán bộ công nhân viên, người lao động và người thân đến từ 9 đơn vị thuộc Tập đoàn tại Hà Nội, cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Mang chủ đề “Petrolimex Truyền thống đỏ-Khát vọng Xanh”, giải chạy hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Tập đoàn và 99 năm ngày truyền thống ngành Xăng dầu Việt Nam. Đây cũng là hoạt động thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, khuyến khích cán bộ, công nhân viên chủ động nâng cao sức khỏe, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa người lao động Petrolimex trên toàn quốc.

“Truyền thống Đỏ” là nền tảng tinh thần được vun đắp qua nhiều thế hệ, kết tinh từ bản lĩnh, trách nhiệm, kỷ luật, đoàn kết và tinh thần sẵn sàng vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Trên nền tảng đó, “Khát vọng Xanh” hướng tới một Petrolimex đổi mới mạnh mẽ hơn, phát triển bền vững hơn, gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Điểm nhấn của Petrolimex Race 2026 là hoạt động gây quỹ vì cộng đồng gắn với từng kilomet vận động viên tích lũy trên hệ thống. Theo chương trình, với mỗi kilomet chạy thực tế được ghi nhận trên app VietRace365 hoặc Strava, Tập đoàn sẽ đóng góp 7.000 đồng để gây quỹ triển khai các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng và bảo vệ môi trường, hướng tới một Việt Nam xanh.

Giải chạy trực tuyến diễn ra từ ngày 24/10 đến hết ngày 06/11/2026, với ba cự ly tích lũy 34km, 70km và 98km. Đến trước Lễ phát động, con số người đăng ký tham gia được ghi nhận đạt hơn 10.000 người, với sự hưởng ứng đồng loạt của gần 60 đơn vị tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ông Nguyễn Sỹ Cường - Phó Tổng Giám đốc Petrolimex, Trưởng Ban tổ chức Giải phát biểu phát động Giải chạy. (Nguồn ảnh: Petrolimex)

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Sỹ Cường - Phó Tổng Giám Tập đoàn, Trưởng Ban tổ chức Giải nhấn mạnh ý nghĩa của Giải chạy trong việc kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống Petrolimex, đồng thời lan tỏa khát vọng phát triển bền vững. Theo đó, mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia giải không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần gây quỹ an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng và bảo vệ môi trường thông qua từng kilomet tích lũy. Đây cũng là cách đưa văn hóa doanh nghiệp và tinh thần trách nhiệm xã hội vào những hành động thiết thực, để mỗi bước chạy trở thành một sự sẻ chia với cộng đồng.

Với thông điệp “Truyền thống Đỏ-Khát vọng Xanh”, Petrolimex Race 2026 không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là hành trình kết nối niềm tự hào truyền thống với khát vọng phát triển, đưa các giá trị văn hóa doanh nghiệp vào thực tiễn và khẳng định trách nhiệm của Petrolimex đối với cộng đồng, môi trường. Qua đó, mỗi bước chân hôm nay góp phần vun đắp một Petrolimex phát triển bền vững, đồng hành cùng đất nước trên chặng đường phía trước.

Không chỉ hợp lực lan tỏa tinh thần gắn kết, thi đua thể thao qua các điểm cầu trực tuyến, Lễ phát động tại Hà Nội chính thức khởi động Giải chạy với các nội dung chạy hưởng ứng, cổ động dành cho gia đình (cự ly Family 1km) và các runner (cự ly 2,5km và 5km), trao giải thưởng cho top 5 các cự ly nhằm khích lệ tinh thần quyết tâm hoàn thành các cự ly lớn của Giải, góp phần đóng góp cho các hoạt động trách nhiệm với cộng đồng như ý nghĩa của thông điệp “Truyền thống Đỏ-Khát vọng Xanh”