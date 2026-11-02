Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra tại TP.HCM

Quang cảnh họp báo

Chiều 2.11, tại Thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7.11.1981-7.11.2026).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết Đại hội và Đại lễ diễn ra từ ngày 5-7.11.2026 tại Học viện Phật giáo Việt Nam, đường Mai Bá Hương, xã Bình Lợi, TP.HCM, dự kiến có gần 2.000 đại biểu và khách mời tham dự.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027). Theo Giáo hội, việc điều chỉnh thời gian nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đến nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031, tạo cơ sở cho việc triển khai các hoạt động Phật sự trong giai đoạn tiếp theo.

Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX, giai đoạn 2022-2026; nhìn nhận những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và thảo luận, quyết định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X.

Một trong những nội dung quan trọng là kiện toàn tổ chức Giáo hội, suy tôn bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới và thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII.

Đại hội cũng thực hiện việc suy tôn hàng giáo phẩm, xem xét các vấn đề quan trọng liên quan đến tổ chức, hoạt động của Giáo hội; khen thưởng cấp Nhà nước và tuyên dương của Giáo hội.

Với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Giáo hội xác định lấy giới luật và đạo hạnh của tăng ni làm nền tảng; đổi mới trong công tác hoằng pháp và giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm; phụng sự nhân sinh là phương châm hành động.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn thông tin về các hoạt động Đại hội và Đại lễ 45 năm

Cùng với Đại hội, Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam là dịp nhìn lại chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển của tổ chức Phật giáo thống nhất.

Các hoạt động tập trung ôn lại lịch sử Giáo hội, tri ân chư vị tiền bối hữu công, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ tăng ni, phật tử; đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm và định hướng đồng hành cùng dân tộc trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ Đại lễ, Ban tổ chức dự kiến triển khai các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và giao lưu Phật giáo phù hợp với ý nghĩa sự kiện.

Theo số liệu tổng hợp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện có gần 65.000 tăng ni, khoảng 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Hằng năm, trên 50.000 tăng ni tham gia an cư kết hạ.