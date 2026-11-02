Thông qua kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 57

Toàn cảnh hội nghị.

Đại tá Dương Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác An ninh mạng Ban Chỉ đạo 57 tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan và thành viên Đoàn Kiểm tra số 04. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến Công an các xã Mèo Vạc, Quản Bạ và Công an phường Hà Giang 1.

Đại tá Dương Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra và Kết luận của Ban Chỉ đạo 57 tỉnh. Về ưu điểm, các cơ quan, đơn vị đã chủ động lập báo cáo được thực hiện bài bản, chặt chẽ; đánh giá đúng những mặt làm được, đồng thời chỉ rõ những lỗ hổng, nguy cơ mất an toàn thông tin để kịp thời có giải pháp khắc phục. Công tác phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị trong quá trình kiểm tra đạt hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng và an ninh dữ liệu.

Đại biểu các sở, ngành dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Dương Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua kiểm tra; triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW gắn với phương châm “6 rõ”, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, chú trọng công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo mật thông tin và cơ yếu trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.