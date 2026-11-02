Đồng Tháp đầu tư hơn 2.775 tỷ đồng xây dựng 2 tuyến giao thông trọng điểm

Các dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự án Đường tỉnh 870B (đoạn từ Quốc lộ 1 đến ĐT.878) sẽ kết nối với đường tỉnh 878 đang được mở rộng.

HOÀN THIỆN TRỤC GIAO THÔNG KHU VỰC ĐỒNG THÁP MƯỜI

Theo đó, Dự án Đầu tư Đường ĐT.845 kết nối ĐT.861, ĐT.863 (đoạn từ Quốc lộ 30B theo quy hoạch giao với ĐT.861, ĐT.863) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 2.077 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 600 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách tỉnh.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 20 km, gồm tuyến chính dài khoảng 14 km và tuyến nhánh ĐT.861B (theo quy hoạch) dài khoảng 6 km. Điểm đầu tuyến chính tại nút giao đường Lê Quý Đôn và đường Lê Đức Thọ, thuộc xã Tháp Mười; điểm cuối kết nối trực tiếp với ĐT.861B (theo quy hoạch), thuộc xã Mỹ Thiện. Tuyến nhánh bắt đầu từ khu dân cư khu vực Ngã Sáu Bằng Lăng, xã Mỹ Thiện và kết thúc tại ranh xã Hậu Mỹ.

Công trình được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12 m, mặt đường láng nhựa rộng 11 m; xây dựng 10 cầu trên tuyến, khổ cầu rộng 12 m, tải trọng thiết kế HL93. Địa điểm thực hiện dự án tại các xã Tháp Mười, Thanh Mỹ và Mỹ Thiện. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong 4 năm.

Việc đầu tư tuyến đường nhằm hoàn thiện đoạn ĐT.845 từ Quốc lộ 30B (theo quy hoạch) tại khu vực trung tâm xã Tháp Mười đến các tuyến ĐT.861, ĐT.863 và ĐT.861B (theo quy hoạch). Qua đó, từng bước xóa bỏ các điểm nghẽn giao thông tại khu vực Ngã Sáu Mỹ Trung và những vị trí vượt kênh lớn.

Tuyến đường sẽ góp phần hình thành trục ngang ĐT.845, kết nối vùng kinh tế - xã hội biên giới, vùng kinh tế nông nghiệp sinh thái Đồng Tháp Mười với vùng kinh tế - xã hội trung tâm dọc sông Tiền. Đồng thời, liên thông với hành lang kinh tế trung tâm, hành lang kinh tế ven biển phía Đông và vùng kinh tế biển theo quy hoạch tỉnh.

Công trình còn có ý nghĩa tăng cường liên kết giữa địa bàn tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp trước đây, tạo điều kiện kết nối vùng nguyên liệu nông sản với các khu công nghiệp, trung tâm logistics. Qua đó, góp phần giảm chi phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa và thu hút đầu tư.

TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ HÀNH LANG KINH TẾ

Cùng với dự án ĐT.845, tỉnh cũng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường tỉnh 870B (đoạn từ Quốc lộ 1 đến ĐT.878), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 698 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 273 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng ngân sách tỉnh. Tuyến đường có chiều dài gần 4 km, điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 1 - ĐT.870B hiện hữu, điểm cuối giao với ĐT.878. Địa điểm thực hiện dự án thuộc phường Trung An, xã Châu Thành và xã Long Hưng.

Theo quy mô được phê duyệt, tuyến đường có nền rộng hơn 17 m, mặt đường láng nhựa rộng hơn 16 m, gồm phần xe chạy 15 m, dải phân cách giữa rộng 0,5 m và dải an toàn rộng 0,5 m mỗi bên. Dự án sử dụng tải trọng thiết kế trục 10 tấn; xây dựng mới cầu Chợ Bưng rộng hơn 18 m, tải trọng HL93, cùng các hạng mục thoát nước, đèn tín hiệu, hệ thống an toàn giao thông và chiếu sáng tại các nút giao, vị trí cầu. Thời gian thực hiện dự kiến trong 4 năm.

Khi hoàn thành, tuyến ĐT.870B sẽ trở thành trục kết nối quan trọng giữa Quốc lộ 1, ĐT.864 và ĐT.878, đồng thời liên kết thuận lợi với các khu công nghiệp trọng điểm như: Mỹ Tho, Tân Phước, Tân Hương và Long Giang. Đây cũng là tuyến giao thông góp phần mở rộng hành lang liên kết vùng, tạo kết nối thông suốt với các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre thông qua cầu Rạch Miễu 2.

Việc đầu tư tuyến đường được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đồng thời, tăng sức hấp dẫn đối với các dòng vốn đầu tư vào công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Bên cạnh đó, công trình còn mở rộng dư địa phát triển đô thị, kết nối các khu dân cư hiện hữu, tạo điều kiện hình thành các chuỗi đô thị dọc tuyến. Việc vận chuyển nông sản, thủy sản cũng sẽ thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.