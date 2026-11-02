Cơ quan Thường trực Phong trào 'Bình dân học vụ số' Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Binh đoàn 20

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống văn kiện về chuyển đổi số và Phong trào “Bình dân học vụ số”; thực hành sử dụng nền tảng và kiểm tra nhận thức của cán bộ, nhân viên bằng hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh phát biểu kết luận kiểm tra.

Thời gian qua, Binh đoàn 20 triển khai đồng bộ, linh hoạt công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo chuyển đổi số, gắn kiến thức, kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), an toàn thông tin và văn hóa số Tân Cảng với nhiệm vụ chuyên môn. Từ năm 2025 đến nay, Binh đoàn tổ chức 48 lớp đào tạo chuyên đề, với 4.797 lượt cán bộ, nhân viên, người lao động tham gia, bảo đảm 100% quân số thuộc đối tượng triển khai được học tập.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đại tá Nguyễn Năng Toàn phát biểu tại buổi làm việc.

Nội dung đào tạo tập trung vào 7 nhóm năng lực số, kết hợp các hình thức tập trung, trực tuyến và hướng dẫn tại nơi làm việc. Các mô hình “Tổ hỗ trợ số”, “Học trên việc”, “Ngày học tập số” phát huy hiệu quả, giúp người lao động thực hành, vận dụng kiến thức ngay tại vị trí công tác. Binh đoàn cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, AI trong giáo dục chính trị, quản trị, điều hành, khai thác cảng, dịch vụ logistics và huấn luyện quân sự, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn công tác kiểm tra tại Trung tâm điều hành sản xuất cảng Tân Cảng Cát Lái.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống sổ sách.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá các cơ quan, đơn vị của Binh đoàn 20 đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai phong trào; hệ thống văn kiện đầy đủ, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ. Cán bộ, nhân viên, người lao động có nhận thức và kỹ năng khai thác, sử dụng nền tảng tốt; 100% đối tượng được kiểm tra hoàn thành nội dung kiểm tra.

Kiểm tra thực hành khai thác, sử dụng thiết bị máy tính và nhận thức trên nền tảng “Bình dân học vụ số”.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Tống Văn Thanh đánh giá cao kết quả Binh đoàn 20 đạt được, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục duy trì, phát triển phong trào hiệu quả; phát huy tối đa công năng trang thiết bị hiện có phục vụ chuyển đổi số. Cùng với đó, cần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhất là lực lượng có trình độ công nghệ thông tin; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Đồng chí trưởng đoàn cũng lưu ý Binh đoàn chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, không để lộ, lọt bí mật quân sự; nâng cao khả năng nhận diện thông tin giả, thông tin bịa đặt, chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.